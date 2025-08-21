Samordnande undersköterska under byggprojekt - vårdcentralen Teleborg
Region Kronoberg, Primärvården / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2025-08-21
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till primärvården! Ett verksamhetsområde som står inför en spännande framtid med utveckling av god och nära vård. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177 samt familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter, att Kronobergarna ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens i rätt tid och på rätt vårdnivå.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under perioden 1 oktober 2025 - 31 augusti 2027. Under denna tid pågår en ombyggnation av vårdcentralen, vilket innebär att vi har behov av extra stöd i samordning och planering. Därför kombineras rollen som undersköterska med ett samordnaruppdrag.
Som undersköterska arbetar du med patienter i alla åldrar och livssituationer, med en stor variation av diagnoser. Arbetsuppgifterna inkluderar provtagningar, assistera läkare vid undersökningar, egen mottagning (t.ex. blodtrycksmätningar och såromläggningar) samt visst administrativt arbete.
I samordnaruppdraget ingår att:
* Planera och koordinera interna flyttar av personal och utrustning
* Skapa och uppdatera flyttscheman samt säkerställa att rätt utrustning finns på plats i rätt rum i rätt tid
* Följa upp lokaldisponering dagligen och informera personal om förändringar i lokalplacering
* Vara kontaktperson mellan vårdcentralen och byggledare/entreprenörer
* Sammanställa och sprida information om byggprojektets framdrift till medarbetare
* Delta i byggmöten och föra vidare relevant information till verksamheten
* Stötta personal i att hitta tillfälliga arbetsplatser och lösa praktiska problem
* Säkerställa fungerande patientflöden trots tillfälliga förändringar
* Vara ett stöd för chefer i bemanningsplanering kopplat till lokaländringarKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av vårdcentralsarbete eller annat mottagningsarbete. Du är van att möta patienter i alla åldrar och kan utföra självständigt omvårdnadsarbete.
Du är en problemlösare som ser möjligheter, har god samarbetsförmåga och är trygg i att ta ansvar. Erfarenhet av samordning eller liknande uppdrag är meriterande. Eftersom du kommer att möta patienter i livets alla skeden och från olika kulturer är du självklart ett proffs i bemötande. Är du dessutom flexibel och en schysst kollega är detta jobbet för dig!
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV och personligt brev
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 505/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
Avdelningschef vårdcentralen Teleborg
Camilla Tideman camilla.tideman@kronoberg.se 0470-586779 Jobbnummer
9469550