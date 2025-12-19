Samordnande träningsinstruktör
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker en samordnande träningsinstruktör till vårt tränarteam inom Saab Training & Simulation. I rollen kombinerar du struktur, samordning och ansvar med praktiskt genomförande av demonstrationer och utbildningar. Som samordnande träningsinstruktör ansvarar du för att planera, koordinera och resurssätta demonstrationer, utbildningar, kurser och andra inkommande uppdrag. Du skapar överblick, prioriterar mellan aktiviteter och säkerställer att vi kan leverera de tjänster som efterfrågas.
Förutom det samordnande ansvaret ingår även att genomföra demonstrationer hos potentiella kunder, samt utbilda i användningen av våra system och produkter, både på plats hos kund och internt. Du bidrar med din tidigare militära kompetens och fungerar som en trygg och kunnig resurs för såväl kollegor som kunder. Genom nära samarbete med sälj- och utvecklingsteamet är du med och säkerställer att våra produkter presenteras, används och vidareutvecklas utifrån verkliga behov.
Eftersom du kommer få möjlighet att besöka våra kunder på plats innebär det att internationella resor förekommer, uppskattningsvis 60-100 resdagar per år.
Din profil
Vi söker dig som tar stort eget ansvar, är proaktiv och driver arbetet framåt med tydligt fokus på att slutföra uppgifter inom givna tidsramar. Du tar egna initiativ och har en förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du värdesätter ett gott samarbete med andra. Du är engagerad och nyfiken, och har en vilja att utvecklas och lära nytt. Vi ser att du har ett intresse för våra produkter, och gärna håller dig uppdaterad kring hur de utvecklas.
Du uppskattar en roll där struktur, planering och samordning är viktiga delar, och där du får använda din förmåga att skapa ordning och överblick. Med en positiv och professionell attityd representerar du företaget på ett tryggt och förtroendeingivande sätt i mötet med kunder, samarbetspartners och kollegor, exempelvis vid kundbesök och mässor.
För att klara rollen tror vi att du har:
*
Militär bakgrund som instruktör och har erfarenhet från simulatorbaserad träning. Gärna officer/specialistofficer
*
Erfarenhet av att planera och leda tränings- eller utbildningsverksamhet
*
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Saab Training & Simulation (T&S) är världsledande inom avancerad militär utbildningsmateriel. Vi använder den senaste tekniken för att konstruera användarvänliga system med hög träningseffekt. Vi levererar till svenska Försvarsmakten och kunder över hela världen. Saab Training & Simulation har ca 1200 anställda och vi finns på över 20 olika platser globalt.
