Samordnande Stödassistent
Ängelholms kommun, Funktionsstöd / Ekonomiassistentjobb / Ängelholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Ängelholm
2026-07-22
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Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Gillar du ett varierande arbete där du får ta eget ansvar, arbeta nära verksamheten och samtidigt använda din administrativa förmåga? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Hos oss får du en nyckelroll i en verksamhet där du har stort eget ansvar och möjlighet att påverka det dagliga arbetet. Du blir en viktig del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus.
Nu söker vi en samordnande stödassistent till Personlig assistans inom Funktionsstöd - Individ, barn och utveckling.
I rollen som samordnande stödassistent är ditt huvudsakliga uppdrag att ge ett kvalificerat administrativt stöd till enhetschef och fungera som en viktig länk mellan ledning och medarbetare. Du har en central roll i verksamheten och bidrar till att skapa struktur, kontinuitet och goda förutsättningar för den dagliga driften.
Du ansvarar för schemaläggning och bemanningsplanering, vilket innebär att du planerar och bemannar både planerade och oplanerade vakanser.
Du medverkar även i verksamhetens utvecklingsarbete genom att samordna och följa upp både strategiska och operativa insatser.
Arbetet sker både självständigt och i nära samverkan med enhetschef, kollegor och övriga funktioner inom verksamheten. Vi ser gärna att du har god kännedom om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer.
En viktig del av uppdraget är att ge ett professionellt och serviceinriktat stöd till våra medarbetare. Tillsammans med övriga kollegor arbetar du för att skapa en välfungerande bemanning där kontinuitet och kvalitet är centrala delar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har lätt för att planera, organisera och prioritera i ditt arbete. Du arbetar effektivt, håller deadlines och har förmåga att analysera information, se samband och fatta välgrundade beslut utifrån ett helhetsperspektiv.
Vi tror att du:
• trivs med ordning och reda och har ett intresse för att utveckla arbetssätt och rutiner.
• har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift.
• har en hög social kompetens, god självinsikt och ett professionellt bemötande.
• har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer, både internt och externt.
• är lugn, trygg, lösningsfokuserad och ser utmaningar som möjligheter.
• har ett stort tålamod, ett professionellt bemötande och en hög servicekänsla.
Arbetsdagen kan snabbt förändras, vilket ställer krav på att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Inom bemanningsplaneringen uppstår ofta flera parallella situationer samtidigt. Därför behöver du kunna prioritera, fatta väl avvägda beslut och behålla lugnet även under tidspress.
Du samarbetar väl med andra, lyssnar och kommunicerar på ett tydligt och förtroendefullt sätt. Du är handlingskraftig, tar ansvar och initiativ samt löser problem på ett smidigt och lösningsorienterat sätt. Vidare har du ett intresse för att bidra till helheten genom att stötta dina kollegor och bidra till gemensamma lösningar som stödjer verksamhetens mål.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av schemaläggning, bemanningsplanering och samordning. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet av TimeCare Pool,TimeCare MA och PS Självservice är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms kommun ska detta anges i din ansökan.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten. Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. För aktuell lönestatistik besök engelholm.se där du kan läsa mer.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta rekryterande chef via telefon för dialog om din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337059". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Ängelholms kommun, Funktionsstöd Kontakt
Facklig företrädare
Carina Rensborg carina.rensborg@engelholm.se Jobbnummer
10009045