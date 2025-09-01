Samordnande Sjuksköterska - VO Sthlm Syd
2025-09-01
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Verksamhetsområde Stockholm Syd är en del av Kriminalvården, Region Stockholm och består av anstalten Asptuna i Norsborg och anstalten / häktet Beateberg i Trångsund.
Anstalten Asptuna är en öppen anstalt med 182 platser i säkerhetsklass 3.
Anstalten Beateberg är en sluten anstalt i säkerhetsklass 2 med 80 platser samt en öppen del, Grindstugan, i säkerhetsklass 3 med 8 platser för kvinnor.
Häktet Beateberg ligger inom samma område som anstalten Beateberg. Häktet har 88 platser i gemenskap.
På anstalterna bedrivs studier för klienterna på grund- och gymnasienivå. Det finns snickeriverksamhet där klienterna sysselsätts med olika typer av arbetsuppgifter.
Klienterna har även möjlighet att delta i utbildning inom kök (storhushåll/restaurang).
Tjänsten är med placering på anstalten/häktet Beateberg alt anstalten Asptuna, beroende på behov och pågående projekt.
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Du har som sjuksköterska med samordningsansvar tillsammans med kriminalvårdsinspektör det operativa ansvaret för sjukvården vid Verksamhetsområde Stockholm Syd.
Som samordnande sjuksköterska ansvarar du för arbetsledning för sjukvårdspersonal, uppföljning, kvalitetsarbete och ska utveckla verksamheten mot uppställda mål samt bidra till att verksamhetsområdets totala resurser utnyttjas effektivt och patientsäkert. Utbildning i suicidprevention, akut omhändertagande samt samarbete med övrig kriminalvård ingår likaså granskning av sjukvårdsrelaterade fakturor.
Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker i PMO patientdatajournal.
På anstalten/häktet Beateberg arbetar idag 3 sjuksköterskor - två med ansvar för anstalten samt en med ansvar för häktet. I VO Sthlm Syd ingår också anstalten Asptuna där 3 sjuksköterskor arbetar. Samordnande sjuksköterska ingår i en av de tjänsterna.
Tillsammans kommer dessa sjuksköterskor att utgöra VO Stockholm Syds sjukvårdsgrupp med gemensam chef. Sjuksköterskorna på VO Stockholm Syd kommer att ersätta varandra vid utbildning, semestrar eller annan frånvaro.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi söker dig som är trygg, stabil och är ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att självständigt göra korrekta bedömningar och avvägningar. Kriminalvården läger stor vikt vid dokumentation och förmåga att följa givna rutiner, därför ser vi att du är noggrann och kvalitetsmedveten. Styrande regelverk är Hälso-och sjukvårdslagen samt Kriminalvårdens lagar och föreskrifter. Introduktion och utbildning kommer att tillgodoses vid anställning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• Arbetslivserfarenhet som samordnare/arbetsledare
Meriterande:
• En för Kriminalvården relevant specialisering eller vidareutbildning, exempelvis inom psykiatri, akutsjukvård eller öppenvård
• Arbetslivserfarenhet inom yrket samordnande sjuksköterska
• Arbetslivserfarenhet från Kriminalvården
• Ytterligare språkkunskaper utöver svenska i tal och skrift
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas
