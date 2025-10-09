Samordnande produktionsledare Västlänken
2025-10-09
Vi söker en Samordnande produktionsledare till Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I rollen som samordnande produktionsledare för Pilekrogen uppställningsspår inom Västlänken ansvarar man för att affärsmässigt leda och samordna produktionen inom beställarorganisationen. Arbetet omfattar uppföljning av produktionens framdrift, säkerställande av efterlevnad av kontrollprogram och planer, ekonomisk uppföljning, samt kvalitet och säkerhet. Rollen innefattar även nära samverkan med projektledning, entreprenörer och andra parter samt kunskapsöverföring till Trafikverkets anställda. Vid behov bistås även andra projekt inom Västlänken.
Krav (OBS, obligatoriska)
En akademisk utbildning om minst 180 hp (120p) inom bygg, anläggning eller järnväg, alternativt en kombination av utbildning och erfarenhet som kunden bedömer som likvärdig.
Minst 8 års arbetslivserfarenhet som byggledare, produktionsledare eller projektledare inom väg eller järnväg. Denna erfarenhet ska inte vara äldre än 15 år.
Du har minst 4 års erfarenhet från produktionsfasen i rollen som byggledare, produktionsledare eller projektledare inom väg eller järnväg.
Du har minst 24 månaders sammanlagd erfarenhet av byggledning, produktionsledning eller projektledning i projekt med en total omsättning på över 300 MSEK.
Du har god kännedom om entreprenadjuridik, inklusive AB, ABT, ABK samt branschnormer som AMA och MER.
Du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
Förmåga att samordna komplexa och tidskritiska frågor över flera teknikdiscipliner på ett pedagogiskt sätt.
Strukturerad och målinriktad med förmåga att driva processer, hålla tidsramar och delegera tydligt och flexibelt.
Tydlig och rak kommunikatör som är lyhörd, smidig och löser konflikter konstruktivt.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
