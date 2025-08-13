Samordnande handläggare till PTS
2025-08-13
Vill du vara med och stärka cybersäkerheten i Sverige? Har du erfarenhet av regelverk, samordning och internationellt samarbete? Då kan du vara den vi söker!
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Tjänsten är placerad på enheten för cybersäkerhet och samordning, som är en del av avdelningen för cybersäkerhet. Enheten arbetar med tillsyn, regelutveckling och nationell såväl som internationell samverkan inom cybersäkerhetsområdet. Just nu förbereder vi oss för ett nytt och utökat uppdrag enligt den kommande cybersäkerhetslagen som baseras på NIS2-direktivet, där vi får ansvar för fler sektorer.
Vi verkar i gränssnittet mellan teknik, juridik och cybersäkerhet och våra frågor är ofta påverkade av utvecklingen inom EU. Det gör vårt arbete både komplext och meningsfullt.
"Jag som kommer att vara din chef heter Isabelle Westerlund. Jag värnar om att skapa goda samarbeten, tillit och en positiv stämning i gruppen. Jag tror på att anpassa arbetsuppgifterna efter medarbetarnas bakgrund och önskemål för att skapa motivation och trivsel på arbetsplatsen. Genom en nära dialog med mina medarbetare strävar jag efter att bygga ett team där alla känner sig uppskattade och motiverade."
Om rollen
Som handläggare med samordnande ansvar kommer du att ha en nyckelroll i tillämpningen av den nya cybersäkerhetslagen. Du kommer att arbeta med frågor som rör tillsyn, föreskriftsarbete och internationell samverkan, samt samordna uppdrag och projekt inom enheten. I arbetet ingår att leda eller delta i arbetsgrupper och utredningar, följa EU-initiativ, handlägga regeringsuppdrag och remisser, samt representera PTS i nationella och internationella sammanhang.
Du arbetar nära andra experter och deltar ofta i tvärfunktionella arbetsgrupper där både jurister, systemvetare och ingenjörer ingår. Hos oss får du möjlighet att påverka både arbetssätt och inriktning, utifrån din kompetens och ditt intresse.
Om teamet
Vi är en grupp om 9 engagerade medarbetare med olika kompetensbakgrunder. Vi arbetar prestigelöst och samarbetar tätt i våra frågor. Vi värdesätter självständighet, ansvarstagande och att ha roligt på vägen.
Om dig
För att trivas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad och lösningsinriktad. Du är trygg i att driva uppdrag framåt, samtidigt som du lyssnar in andra och bygger relationer. Du är analytisk och har en god förmåga att ta dig an komplex information. Du är stabil även när förutsättningarna förändras och har lätt för att strukturera och prioritera ditt arbete.
För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant område, tex statsvetenskap, juridik, systemvetenskap eller teknik. Alternativt motsvarande högskolepoäng inom relevant område.
• Erfarenhet av arbete med cybersäkerhet eller informationssäkerhet.
• Erfarenhet av att samordna, leda eller driva uppdrag, projekt eller arbetsgrupper på ett strukturerat sätt - självständigt eller i samverkan med andra.
• Goda kunskaper i att kunna uttrycka sig i tal och skrift, på svenska och engelska.
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av myndighetsutövning.
• Erfarenhet av arbete inom lagreglerad verksamhet såsom bank-, försäkring-, energi- eller telekomverksamhet.
• Utbildning inom informationssäkerhet/cybersäkerhet.
• Erfarenhet av EU-arbete/EU-rätt.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir handläggare.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Isabelle Westerlund på isabelle.westerlund@pts.se
eller HR-specialist Isabelle Flygelholm på isabelle.flygelholm@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 31 augusti.
OBS! Rekryteringen kommer att pausas under sommaren och sätta igång igen under vecka 34.
Klicka här för att se filmen om oss Vi är PTS
Fast lön enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
