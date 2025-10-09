Samordnande handläggare
Melleruds kommun / Administratörsjobb / Mellerud Visa alla administratörsjobb i Mellerud
2025-10-09
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Melleruds kommun i Mellerud
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Vi söker en samordnande handläggare till vårt kansli i Melleruds kommun.
Vill du ha en central roll i kommunen där du får arbeta både operativt och strategiskt? Trivs du med att samordna, planera och utveckla administrativa processer?
Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Melleruds kommun söker nu en samordnande handläggare till kanslifunktionen. Rollen är bred och innebär ansvar för viktiga samhällsuppdrag vilket omfattar att driva egna ärenden och samordna kansliets verksamhet. Den centrala rollen består av arbete på operativ- och strategisknivå med breda kontaktytor likväl internt inom kommunen, som externt mot föreningar, myndigheter och invånare. Dina arbetsuppgifter
Som samordnande handläggare kommer du att ansvara för planering, genomförande och samordning av allmänna val. Du kommer handlägga ärenden kopplat till parkeringstillstånd (p-tillstånd) och färdtjänst, samt samordna och följa upp föreningsbidrag kopplade till det lokala föreningslivet i kommunen. Vidare ingår i uppdraget att organisera delar av kanslifunktionens interna arbete, inklusive rutiner och processer. I din roll förväntas du driva projekt och utredningar inom olika kommunövergripande områden utifrån behov och kompetens. Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller kraven:
Akademisk examen inom offentlig förvaltning, statsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap eller annan relevant utbildningsinriktning
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God administrativ, analytisk och samordnande förmåga
Erfarenhet av självständigt utredningsarbete eller handläggning
Meriterande är om du har:
Erfarenhet från offentlig sektor, särskilt kommunal förvaltning
Tidigare arbetat med valadministration, eller myndighetsutövning
Erfarenhet av projektledning eller samordnande rollerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och lösningsorienterad. Rollen passar dig som har lätt för att samarbeta, ta initiativ och har en god förmåga att arbeta med ett helhetsperspektiv. Du trivs i en varierad vardag varpå du får växla mellan detaljer och övergripande planering.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds kommun
(org.nr 212000-1488) Kontakt
HR-chef
Ulrika Granat ulrika.granat@mellerud.se 0530-18120 Jobbnummer
9548816