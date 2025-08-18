Samordnande byggledare
2025-08-18
Vi söker en Samordnande byggledare för mångårigt projekt hos Trafikverket. Stationeringsort för konsulten är Sundsvall, Ånge eller Östersund.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Projektet sträcker sig längs Mittbanan och Stambanan genom övre Norrland, inom Västernorrlands och Jämtlands län, men kan komma att omfatta fler stråk. Projektets mål är att höja kapaciteten och säkerheten på banan.
Åtgärder som kommer vara aktuella är, men inte begränsat till:
Plankorsningsanläggning av typen ALEX samt traditionell reläteknik
Spår- och växelbyten
Ställverksarbeten
Åtgärder beslutade av Lantmäteriet, t.ex. ersättningsvägar av standard enskild väg, väg/gångtunnel under järnväg m.m.
Konsultuppdraget som kontraktet avser inkluderar:
Byggplatsuppföljning/kontraktsuppföljning
Miljöuppföljning
Byggledning i samtliga entreprenader (se punkt 1.2 objekt) under kontraktstiden
Stöttande funktion till projektledningen i administration, t.ex. sysslomannens redovisning, mottagningskontroller av MF, TB m.m.
År 2026 Fem nya A-anläggningar av typen ALEX på bandel 224
En A-anläggning av typen ALEX samt en anläggning med traditionell reläteknik på bandel 223
Befintligt spår justeras för maximal hastighetshöjning på sträckan Fränsta - Johannisberg
Stavre ESIK: utbyte av innehåll i ställverk 59 för samtidig infart, kontaktledningsarbeten, uppgradering av väggskyddsanläggning
Åtgärder beslutade efter lantmäteriförrättningar
Sysslomannens redovisning
År 2027 Spår- och växelbyte på sträckan Moradal - Bensjöbacken: utbyte av ca 11 km spår inkl. slipers samt 11 st växlar på driftplatserna
Åtgärder beslutade efter lantmäteriförrättningar
Sysslomannens redovisning
År 2028 Maximal hastighetshöjning på bandel 212
Åtgärder beslutade efter lantmäteriförrättningar
Sysslomannens redovisning
Exempel på Arbetsuppgifter * Lämna prognoser och rapporter för entreprenaden. * Samordna arbetet inom den egna organisationen. * Samordning med ledningsägare. * Inneha rollen som byggledare BEST i organisationen. * Hantera UR- och ÄTA hantering * APU - Arbetsplatsuppföljning (APK Nivå 1)
Krav (OBS, obligatoriska)
• Minst 5 års erfarenhet som Arbetsledare och/ eller Byggledare och/eller BPU i järnvägsprojekt, där erfarenheten skall ha införskaffats de senaste 10 åren. * Erfarenhet från kvalitetsgranskning av relationshandling och underlag till relationshandling. * God erfarenhet av AB, ABK och ABT * Kunna uttrycka sig väl på svenska och engelska i både tal och skrift * Erfarenhet från arbeten i projektgrupper där samordning varit viktig * Datorvana Officepaketet inkl. MS project * B-körkort * Kunskap om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område. - Minst 3 års erfarenhet som samordnande Byggledare och/eller byggledare BEST. - BAS-P/-U- utbildning (inte äldre än 5år) - Erfarenhet av arbetsmiljöriskarbete med liknade komplexitet som i aktuellt uppdrag. - Erfarenhet från ledande befattning i BEST och/eller Mark-entreprenader så som AL eller PC - Kunskap i praktisk användning i AMA samt AB/ABT/ABK - Kunskap i praktisk kontrakts- och kravuppföljning
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde om samordnande byggledares har kompetens avseende rollen som beställarrepresentant. Samt har förståelse för uppdraget och de utmaningar det innebär För beställaren är det ett mervärde om samordnande byggledare innehar kompetens för att vara byggledare för flera teknikslag samtidigt. Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Maximilian Claesson maximilian.claesson@centio.se 079 102 06 39 Jobbnummer
