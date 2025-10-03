Samordnande byggledare - mark och byggnadsverk
2025-10-03
Vi söker en samordnande byggledare mark och byggnadsverk till ett spännande uppdrag för Trafikverket i Sundsvall.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden, vilket ställer höga krav på både flexibilitet och god samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som samordnande byggledare mark och byggnadsverk är ett konsultuppdrag inom Trafikverkets projektorganisation i Sundsvall. Uppdraget gäller för projektet med nytt dubbelspår på sträckan Dingersjö-Kubikenborg, och omfattar samordning av byggledning inom mark, byggnadsverk, VA och kanalisation samt koordinering med övriga teknikområden.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Samordna och leda övriga byggledare inom mark/byggnadsverk
Leda produktionsmöten mellan Beställare och Entreprenör
Lämna underlag till prognoser rörande ekonomi och tidplaner
Delta vid byggmöten
Följa upp att tilldelade entreprenader utförs i överensstämmelse med kontraktshandlingar
Ansvara för den dagliga kontakten med entreprenören med syfte att underlätta samarbete och entreprenadens framdrift
Följa upp entreprenörens egenkontroll, granska entreprenörens kontrollplaner och arbetsberedningar, följa upp och medverka vid besiktningar
Delta i arbetet att hantera och granska MSS-uttag
Krav (OBS, obligatoriska)
Giltig utbildning som Skydds- och säkerhetsledare vid uppdragets start
Minst 10 års erfarenhet som platschef, byggledare/BPU eller arbetsledare inom anläggningsentreprenader för mark/byggnadsverk med en projektbudget över 200 miljoner kronor
God kunskap och praktisk erfarenhet av AMA/RA/MER Anläggning 17 eller senare
God kunskap och praktisk erfarenhet av Allmänna bestämmelser (AB04)
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift
Praktisk erfarenhet av att hantera mängdreglering, exempelvis i Trafikverkets MSS-system
B-körkort
Meriterande
Har hög kompetens i att byggleda komplexa järnvägsuppdrag, särskilt där flera driftsättningar är beroende av varandra
Har erfarenhet av att leda projekt i samverkan, där beställare och entreprenör arbetar gemensamt mot gemensamma mål
Har erfarenhet av att leda projektgrupper bestående av byggledare inom både Mark/Byggnadsverk och BEST
Har hög kompetens i att ta fram kalkyler baserat på MF/TB och á-prislista Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
