Samordnande boendestödjare till Eneby serviceboende
Nytida AB / Vårdarjobb / Norrköping Visa alla vårdarjobb i Norrköping
2026-07-13
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Nu söker vi en engagerad samordnare till Eneby serviceboende! Vill du kombinera det nära arbetet med våra boende med möjligheten att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för kvalitet, struktur och samsyn i arbetsgruppen? Då kan detta vara tjänsten för dig.
På Eneby serviceboende får du en nyckelroll där du tillsammans med verksamhetschef och kollegor bidrar till att utveckla verksamheten och säkerställa att våra arbetssätt håller hög kvalitet. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad – både för de människor vi stöttar och för dina kollegor. Tjänsten är en deltidstjänst på 82 %.
Om Eneby serviceboende Eneby är ett serviceboende enligt LSS som vänder sig till personer med diagnos inom autismspektrum eller intellektuell funktionsnedsättning. Boendet finns vid Eneby centrum, nära till kollektivtrafiken. Vi är en mindre arbetsgrupp med stor erfarenhet av utmanande beteende såsom verbalt och fysiskt utåtagerande, självskada och suicidalt beteende och ångestproblematik samt även viss missbruksproblematik.
Om rollen I rollen som samordnare arbetar du nära de boende och utgår från deras individuella behov, önskemål och mål. Du ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt och arbetar för att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande vardag.
Utöver det direkta arbetet med de boende har du ett särskilt ansvar för att stärka kvaliteten och strukturen i verksamheten. Du är en förebild i det dagliga arbetet och bidrar till att förtydliga rutiner, arbetssätt och förväntningar i arbetsgruppen. Genom din närvaro i verksamheten stöttar du kollegor i det pedagogiska arbetet och bidrar till samsyn kring hur vi arbetar för att ge bästa möjliga stöd till våra boende.
Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Som samordnare kommer du bland annat att:
Säkerställa att genomförandeplaner, riskbedömningar och dokumentation är aktuella och håller god kvalitet.
Följa upp att beslutade arbetssätt och rutiner efterlevs i det dagliga arbetet.
Vara ett stöd för kollegor i pedagogiska frågor och i bemötandet av brukare med komplexa stödbehov.
Bidra till planering och samordning av det dagliga arbetet för att skapa kontinuitet och struktur.
Delta i utvecklings- och kvalitetsarbete tillsammans med verksamhetschef.
Ansvara för att viktig information förmedlas och följs upp i arbetsgruppen.
Identifiera förbättringsområden och bidra till att verksamheten utvecklas utifrån brukarnas behov och verksamhetens mål.
Din erfarenhet och kunskap Du har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, är van att dokumentera och känner dig trygg i att arbeta med digitala verktyg.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom LSS och av personer med autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Har du dessutom erfarenhet av samordnande uppdrag, handledning av kollegor eller kvalitetsarbete är det meriterande.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är trygg, driven och prestigelös.
Har ett naturligt ledarskap och förmåga att skapa engagemang hos andra.
Trivs med att ta ansvar och driva frågor framåt.
Har god förmåga att skapa struktur och tydlighet.
Är lösningsfokuserad och ser möjligheter i stället för hinder.
Har ett stort engagemang för människor och vill bidra till att både boende och kollegor lyckas.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 5 augusti 2026 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: lisa.ceesay@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8059661-2099094". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Norra Promenaden 102 (visa karta
)
602 18 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
10001492