Sammanhållande Systemingenjör med fokus på flygteknik
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-02
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Sektionen Systems Engineering & Integration Team (SEIT) inom Gripen Fighter Aircraft växer, och vi söker nu en engagerad systemingenjör med energi och passion för att leda teknisk utveckling inom flygteknik - med helheten i fokus.
Du blir en del av en spännande fas med fortsatt utveckling av Gripen E/F samt driftsättning hos kund.
Systems Engineering handlar om att säkerställa att rätt saker görs i rätt ordning, utifrån projektets utvecklingsfas. I din roll kommer du att stötta och leda delsystem ur ett tekniskt perspektiv, med ansvar för att balansera krav kopplade till tid, teknik och kostnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Skapa förutsättningar för utvecklingsteamen att nå sina mål inom tid och teknik i en tvärfunktionell miljö
Koordinera arbete mellan olika discipliner, såsom flygteknik, strukturkonstruktion (airframe), systemutveckling, verifiering och produktion
Driva tekniska utredningar och hantera komplexa problemställningar
Stödja framtagning och granskning av systemdokumentation
Dokumentera förutsättningar, definiera tekniskt scope och utvärdera studier och koncept
Du kommer i rollen att få ett brett kontaktnät och personligen få en god förståelse för flygteknik och flygplansdesign. Du kommer att tillhöra SEIT, ett erfaret team som leder, följer upp och koordinerar det systemtekniska arbetet inom utvecklingen av bland annat skrov, grundflygplanssystem, flygteknik och beväpning. Vi arbetar nära olika intressenter och discipliner och har en central roll i att synkronisera hela utvecklingskedjan. Genom vårt arbete säkerställer vi att lösningarna blir både tekniskt robusta och väl integrerade i flygplanet. I rollen får du ett brett kontaktnät och möjlighet att bygga en djup förståelse för flygteknik och flygplansdesign. Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig med ett genuint teknikintresse och vilja att utvecklas, oavsett formell utbildningsbakgrund. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är drivande och motiveras av att lösa tekniska utmaningar
Erfarenhet av teknisk ledning eller projekt-/teamledning inom flygteknik
Erfarenhet från Gripensystemet
Har ett intresse för ledarskap och att arbeta med människor
Förstår vikten av kommunikation, samarbete och nyfikenhet i utvecklingsprojekt
Är flexibel, ödmjuk och bidrar med en positiv energi
Har teknisk förståelse och förmåga att driva frågor från idé till lösning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Resor kan förekomma i tjänsten.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Du blir del av sektionen SEIT (Systems Engineering & Integration Team) inom området Systems Engineering Management på avdelningen Fighter Aircraft Här har vi det övergripande ansvaret att leda och styra den tekniska utvecklingen tvärfunktionellt mellan samtliga materielgrupper på avdelningen. Området är främst engagerad i Gripen E/F utvecklingen men även i framtida produkter.
Systems Engineering Management är en del av affärsområdet Fighter Aircraft som är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9990248