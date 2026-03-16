Samhällsplaneringsenheten söker trafikingenjör, visstid
Finspångs kommun / Byggjobb / Finspång Visa alla byggjobb i Finspång
2026-03-16
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finspångs kommun i Finspång
, Katrineholm
, Askersund
eller i hela Sverige
Vill du jobba med oss?
Tjänsten som trafikingenjör/trafikplanerare är placerad på samhällsplaneringsenheten som är en del av sektor samhällsbyggnad.
Sektorn hanterar frågor som rör bland annat samhällsplanering, bygg och miljö, räddningstjänst och säkerhet.
På samhällsplaneringsenheten finns 13 anställda där du jobbar nära tillsammans med övriga medarbetare inom enheten som exempelvis planarkitekter, exploateringsingenjör, trafikstrateg, naturvårdssamordnare samt kart, mät och GIS.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som trafikingenjör erbjuds du ett spännande och varierande arbete där du får ett helhetsperspektiv med möjlighet att påverka brett. Du har en ansvarsfull roll där du jobbar brett snarare än specialiserat. I dina arbetsuppgifter ingår trafikanordningsplaner, tillståndshantering och myndighetsrelaterade frågor samt att du kommer att vara delaktig i olika typer av strategiska planeringsfrågor. I rollen som Trafikingenjör ingår också att ansvara för lokala trafikföreskrifter, parkeringsfrågor, säkerhet och trygghet i den offentliga miljön samt att administrera inkomna ärenden och synpunkter för att bedöma eventuella åtgärdsbehov både på kort och lång sikt.
Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor i kommunens verksamheter, kommunmedborgare likväl som myndigheter, entreprenörer, konsulter med flera. Eftersom arbetet innebär mycket kontakt med allmänheten och myndigheter krävs det att du är serviceinriktad och kan kommunicera på ett förtroendegivande sätt. I dina arbetsuppgifter ingår att upprätta underlag för politiska beslut och medverka i framtagandet av olika typer av utredningar inom trafikområdet.
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Har högskoleexamen med inriktning mot trafik eller andra kompetenser och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Har dokumenterad erfarenhet inom området eller delar av området.
- Vi ser att du gärna har erfarenhet av att arbeta inom en politisk styrd organisation
- Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
- Goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift, samt goda baskunskaper i engelska
- Är utåtriktad med högt fokus på service och är skicklig på att kommunicera såväl positiva som negativa besked i tal och skrift
- Har förmåga att snabbt strukturera om och prioritera i dina arbetsuppgifter utefter gemensamma mål när förutsättningarna förändras.
- Är positiv, lugn och gillar att arbeta såväl självständigt som i grupp.
- Är engagerad, flexibel och har värnar om att få till bra helhetslösningar.
- Innehar B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnad, Samhällsplaneringsenheten Kontakt
Magnus Pirholt 0122-85276
9799836