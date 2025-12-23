Samhällsanalytiker till Majblommans Riksförbund, Göteborg
Majblommans riksförbund är en barnrättsorganisation med 18 anställda som sedan 1907 arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Utöver att dela ut ekonomiskt stod till enskilda barn bedriver Majblommans riksförbund även insamling, påverkansarbete och forskning. Organisationen består även av 500 lokalföreningar över hela Sverige.
"När vi fick hjälp kunde jag följa med på klassresan. Då kände jag mig som alla andra."
• barn som fått stöd genom Majblomman
Nu söker Majblommans Riksförbund en Samhällsanalytiker till en nyckelroll med uppdrag att stärka organisationens analytiska och strategiska kapacitet. Rollen är central för att Majblomman ska kunna utveckla sin verksamhet på nya sätt och samtidigt vara en tydlig och kunskapsbärande röst i samhällsdebatten om barnfattigdomen i Sverige.
Om rollen
Som Samhällsanalytiker arbetar du med analys, omvärldsbevakning och strategiskt utvecklingsarbete för att stärka Majblommans långsiktiga påverkan. Rollen är ny och formas i nära dialog med generalsekreteraren och organisationens ledning. Du ansvarar för att identifiera samhällstrender, politiska skeenden och strukturella förändringar som påverkar barn i ekonomisk utsatthet. Genom kvalificerad research, analys och bearbetning av komplex information tar du fram underlag som används i allt från strategiska beslut och handlingsplaner för att utveckla verksamheten till kommunikation och påverkansarbete. Arbetet sker projektbaserat, du äger analysen och strategiarbetet och samarbetar nära med kollegor i organisationen innan projektet överlämnas internt för genomförande. Du har även kontakt med externa aktörer såsom myndigheter, politiker och andra organisationer. Rollen rapporterar direkt till generalsekreteraren. Du utgår från kontoret i centrala Göteborg.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat analys-, research- eller strategiskt arbete, gärna inom samhällsfrågor, politik, civilsamhälle, myndighet eller liknande kontext. Du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis inom statsvetenskap eller samhällsvetenskap. Du är van vid att samla in, granska och analysera information från olika källor och att omsätta analys till tydliga slutsatser, rekommendationer och strategiska underlag. Erfarenhet av att arbeta med analys i en kommunikativ eller opinionsbildande kontext är meriterande.
Om dig
Som person är du nyfiken, självgående och analytisk, med en stark förmåga att se samband och helheter. Du trivs med stort eget ansvar och arbetar strukturerat utan att behöva detaljstyrning. Samtidigt är du prestigelös och samarbetsorienterad, och har lätt för att arbeta tillsammans med andra funktioner i organisationen. Du trivs i en organisation som har nära till beslut och tempot kan i perioder vara högt. Du är kommunikativ och trygg i att stå för dina analyser och slutsatser, även när de utmanar invanda arbetssätt. Framför allt delar du Majblommans värdegrund och har ett genuint engagemang för barns rättigheter och viljan att bidra till verklig samhällsförändring.
Vad vi erbjuder
Hos Majblomman får du möjlighet att arbeta i en värderingsstyrd organisation med höga ambitioner och stort samhällsengagemang. Rollen erbjuder ett meningsfullt uppdrag där ditt arbete får direkt betydelse för både organisationens utveckling och för barns livsvillkor i Sverige. Majblommans Riksförbund är en barnrättsorganisation som arbetar för en barndom fri från fattigdom. Genom ekonomiskt stöd till enskilda barn, opinionsbildning, påverkansarbete, forskning och insamling verkar Majblomman för långsiktig samhällsförändring. Organisationen består av ett nationellt kansli med omkring 18 medarbetare samt ett starkt nätverk av cirka 500 lokalföreningar och 4 000 volontärer runt om i Sverige. Majblomman är partipolitiskt och religiöst obunden.
I den här rekryteringen är Jerrie stolta att få samarbeta med Majblomman. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Frida Dire via frida.dire@jerrie.se
0703 001016. Du ansöker till rollen via jerrie.se
