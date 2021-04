Samhällsanalytiker Luleå Kommun - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Luleå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Luleå2021-04-09Har du ett stort intresse och drivs av statistik och analyser? Vill du på ett kreativt sätt arbeta för att bidra till en strategisk hållbar samhällsutveckling? Då kan du vara den vi söker!Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider. Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 6900 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 000 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?Kommunstaben är kommunstyrelsens förvaltning och består av fem avdelningar. Vi är en gemensam resurs för hela kommunen och våra kommunala bolag. Vi arbetar med samverkan inom staben och verksamheterna för att bli ännu bättre på att skickliggöra dem vi finns till för, samtidigt som vi möjliggör och leder en rättssäker och effektiv leverans till medborgarna. Kompassen är inställd på Vision 2050 och vi siktar till att börja med på att utveckla Luleå till en hållbar stad genom att integrera de globala målen i Agenda 2030 i kommunens verksamheter.Samhällsutvecklingsenheten består av 15 medarbetare och är en del av Kommunstabens avdelning Demokrati och samhälle.Som samhällsanalytiker ansvarar du för att ta fram underlag och statistik för Luleå kommuns verksamheter och förvaltningar. Du utför demografiska analyser med GIS som ditt främsta arbetsverktyg. I uppdraget ingår även att utveckla arbetet med statistiska underlag samt implementera dessa i kommunens verksamheter. Du är en viktig del i framtagande av planeringsunderlag för till exempel översiktsplanering och strategiskt hållbar samhällsutveckling. Ambitionen är att du med GIS-verktyg ska bygga scenarier för kommunens fortsatta utveckling vilket ger viktig input till kommunövergripande beslut.2021-04-09Vi söker dig som har en högskoleexamen med samhällsvetenskaplig inriktning och med särskilt fokus på statistik och analyser. Vi ser att du har viss erfarenhet av att arbeta med statistik och analyser. Du är en strukturerad person med problemlösande analysförmåga. Du har förmågan att dra slutsatser från kvalitativa respektive kvantitativa undersökningar. Du har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta i team. Du har goda kunskaper i tal och skrift och kan enkelt kommunicera resultat.Goda kunskaper i GIS är meriterande.Denna rekryteringsprocess hanteras av StudentConsulting och Luleå kommuns önskan är därför att alla eventuella frågor går direkt till ansvarig rekryterare på StudentConsulting, Louise Lundbäck. Du når Louise via mail på louise.lundback@studentconsulting.com Är du den vi söker? Då välkomnar vi dig varmt välkommen med att skicka in en ansökan, sista ansökningsdag är den 2021-04-29!Facklig företrädare:Maria StridsmanVision, 0920- 45 36 98Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-29Studentconsulting Sweden AB (Publ)5681298