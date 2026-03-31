Sametinget söker utredare
Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Som utredare kommer du att arbeta inom flera ämnesområden. Sametinget har en bred verksamhet och i stort behov av att utvärdera samt utveckla verksamheten. I dina arbetsuppgifter kommer att ingå att analysera fakta, ta fram förslag, skriva rapporter, planera och samordna ärenden och projekt. Resor ingår i arbetet.Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som har relevant högskoleutbildning med arbetslivserfarenhet. Du bör vara bra på att analysera, samordna och driva frågor. Du uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift. Vi tror att det är en styrka om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom offentlig myndighet och/eller i samverkan med politiskt styrda organisationer.
Kännedom om det samiska samhället och kulturen är nödvändig. Kunskap i de samiska språken är meriterande.Dina personliga egenskaper
Till din person är du noggrann och analytisk samtidigt som du alltid tänker i termer av förbättring och utveckling. Du är självständig i att driva ditt arbete framåt men trivs också med samarbete och samverkan i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Varför arbeta hos Oss?
Vi erbjuder:
• två timmars friskvård per vecka och friskvårdsbidrag
• förmånligt restidsavtal och möjlighet till delvis distansarbete
• flexibel arbetstid och 28-35 semesterdagar per år beroende på ålder
• statliga förmåner som subventionerad sjukvård, ersättning för receptbelagda läkemedel och föräldrapenningtillägg
Arbetsmiljön präglas av öppenhet, respekt och ett långt perspektiv, här är det helt okej att både tänka högt och tänka om.
Placeringsort Och Anställning
• Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning enligt överenskommelse kan förekomma
• Tillträde: Enligt omgående
Placering är på Sametingets kontor i Östersund, Jokkmokk eller Kiruna.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sametinget
(org.nr 202100-4573), https://www.sametinget.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kanslichef
Lars-Ove Sjajn lars-ove.sjajn@sametinget.se 0980-78023 Jobbnummer
9830937