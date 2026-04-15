Samek Tool AB söker projektledare/konstruktör
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Vill du ta nästa steg i din karriär och arbeta med avancerad konstruktion i en modern industrimiljö med hög precision? Då är denna tjänst hos Samek Tool AB i Vårgårda rätt för dig!Om tjänsten
Hos Samek Tool arbetar du med konstruktion och projektledning av högkvalitativa formverktyg till bland annat medicinteknik, elektronik och fordonsindustri. Du ansvarar för att ta fram avancerade 3D-konstruktioner i CAD och driver projekten från idé till färdig produkt i nära samarbete med produktion och kund. Produkterna är tekniskt komplexa och ställer höga krav på precision och lösningsförmåga. Rollen innebär ett helhetsansvar där du är med och säkerställer att konstruktion, funktion och kvalitet möter kundens krav. Du arbetar i en modern och välutrustad miljö med hög kompetens och starkt fokus på kvalitet.Profil
Vi söker dig som har god erfarenhet av 3D-konstruktion i CAD och som är trygg i att arbeta självständigt i dina projekt. Du behöver inte ha arbetat med formverktyg tidigare, men har du rätt grund inom konstruktion och ett starkt tekniskt intresse finns goda möjligheter att utvecklas i rollen. Som person är du noggrann, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får ta ansvar. Stor vikt läggs vid din personlighet och din vilja att utvecklas.Kvalifikationer
• Erfarenhet av 3D-konstruktion i CAD (ej nybörjare)
• God teknisk förståelse
• Förmåga att driva arbete självständigt
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av formverktyg eller plastindustri
• CNC-erfarenhet
• Kunskap i Mastercam
• Erfarenhet av projektledning
Arbetstider: Dagtid (flex och tidbank finns)
Startdatum: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Simon Persson, simon.persson@ikett.com
.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven. Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.Om företaget
Samek Tool AB grundades 1974 och är specialiserade på konstruktion och tillverkning av högkvalitativa formverktyg för bland annat medicinteknik, elektronik och fordonsindustri. Med moderna lokaler, avancerad maskinpark och hög kompetens hos medarbetarna ligger företaget i framkant inom sitt område. Verksamheten präglas av hög precision, kvalitet och ett starkt kundfokus.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
