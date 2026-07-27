Sambandstekniker till Markverkstaden i Karlsborg
Försvarsmakten / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Karlsborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Karlsborg
2026-07-27
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Har du ett brinnande tekniskt intresse och drivs av utmaningar och utveckling? Tycker du att tekniskt arbete är kul? Då kan det här vara en tjänst för dig!
Markverkstad Skaraborg
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Skaraborg är en avdelning inom Markverkstadsenheten som tillhör Arméstaben. Mv Skaraborg har idag cirka 130 medarbetare och bedriver verksamhet i Karlsborg och Såtenäs.
Markverkstaden utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sambandstekniker på Markverkstad Skaraborg kommer du att utföra sambandsinstallationer, modifieringar och underhåll av förekommande kommunikationssystem. Arbetsuppgifter omfattar underhåll av soldatburna, hytt och fordonsmonterade tele, radio- och ledningssystem som är riktade mot våra specialförband. Arbeten och uppdrag förekommer ute på plats hos våra förband, eller på annan ort under enklare fältmässiga förhållande.
KRAV Kvalifikationer
• Vi söker dig som har som lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot el/tele/teknik, alternativt kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Aktuell erfarenhet av liknande arbete inom Försvarsmakten
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• God datorvana
• B-KörkortPubliceringsdatum2026-07-27Dina personliga egenskaper
För att trivas som sambandstekniker hos oss ser vi att du har ett stort teknikintresse och även ett högt säkerhetsmedvetande. Du är en person som drivs av att uppnå resultat av hög kvalitet, både när du arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Då arbetet ställer krav på samarbete med flera olika aktörer inom Försvarsmakten förväntas du ha en god
samarbetsförmåga och vara flexibel. Att vara serviceinriktad faller sig naturligt för dig och du arbetar alltid för att uppnå bästa möjliga användarnöjdhet till verksamheten vi stödjer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet inom konfiguration/felsökning av kommunikationsutrustning och nätverk.
• Tidigare erfarenheter av Försvarsmaktens förekommande sambandssystem
Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid – varierande arbetstider kan förekomma Arbetsort: Karlsborg Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen Avdelningschef Joakim Borg 070-830 66 02
Fackliga företrädare SACO: Ali Hemen OFR-S: Tony Svensson SEKO: Irene Ström, Fredrik Olsson OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Urval kommer att ske löpande.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
546 30 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10012003