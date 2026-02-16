Sambandssoldat till 311. Stab- och logistikkompaniet
311. Stab-och logistikkompaniet är en del av 31.flygbasbataljon vid Helikopterflottiljen Malmen. Kompaniet består av en kompaniledning, ledningspluton, logistikpluton, trosspluton samt sjukvårdspluton. Ledningsplutonens ansvar är att möjliggöra ledning av 31.Flygbasbataljonen. Plutonens huvuduppgift består av att upprätta, drifthålla, samt bryta stabsplatsen med tillhörande ledningssystem. I ledningssystemet ingår bland annat tält, hytter, elverk, servrar, klienter, telefoni, nätverk och radioutrustning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sambandssoldat är du en viktig del i upprättandet, drifthållandet och brytandet av den rörliga flygbasen. Du ska självständigt och tillsammans med gruppen kunna utföra en mängd olika uppgifter. Till exempel upprätta stabsarbetsplatser, bygga upp tillfälliga elanläggningar, framföra fordon eller bemanna stabsexpedition. Uppgifterna är många och varierande. När det inte är övning skiftar den dagliga tjänsten mellan tillsyn av materiel och utrustning, tekniska utbildningar, samt upprätthållandet av grundläggande soldatfärdigheter och fysisk förmåga.
Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt med godkänt resultat alt pågående värnplikt med god prognos vid rekryteringstillfället
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav
• Godkänd läkarundersökning
• Svenskt medborgarskap
Meriterande
• Erfarenhet av tjänst inom samband och/eller som stabsassistent
• Militärt förarbevis
• B/C-körkort (manuell)Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, pålitlig och lojal. Du har en hög arbetskapacitet och trivs med att arbeta i grupp mot ett gemensamt mål. Vidare är det viktigt att du flexibel, serviceinriktad och klarar av att arbeta med flera uppgifter parallellt.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (GSS/K)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: 2025-08-11
Fyskrav: Nivå 2
För upplysningar om befattningen kontakta:
PC Viktor Sjösten, 013-28 30 00 (vxl)Viktor.sjosten@mil.se
Stf PC Sebastian Stenbakken, 013-28 30 00 (vxl)Sebastian.stenbakken@mil.se
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Lt Victoria Donderer, Personalofficer, 013-28 30 00 (vxl)Hkpflj-31fbasbat-s1@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
