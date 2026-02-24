Sambandsofficer till Utbildningsbataljon Amf 4
Nu söker Utbildningsbataljonen Amf 4 sambandsofficer
På Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna.
Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Utbildningsbataljonen vid Amf4 genomför grundutbildning av värnpliktiga samt en omfattande utbildnings- och kursverksamhet för anställd personal. Det är också vid Utbildningsbataljonen som huvuddelen av våra nyutexaminerade kollegor börjar sin karriär för att befästa och utveckla sin förmåga till truppföring och inom ramen för det, sitt ledarskap. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i utbildningsbataljonens S4/6 sektion i rollen som sambandsofficer. På sektionen finns idag en soldat med befattningen sambansassistent. Övriga individer arbetar mot logistikfunktionen. På sektionen finns även en chef som har till uppgift att samordna sektionens uppgifter. Du blir en del av ett team som i huvudsak tillser att bataljonen har tillgång till de logistiska resurser som krävs för att genomföra kvalitativ utbildning. Du kommer ha en stor del i att utveckla bataljonens förmåga att utbilda inom samband. Dina dagliga arbetsuppgifter kommer i huvudsak ske på Göteborgs garnison men resor samt understöd med logistik utanför Göteborgs garnison förekommer.
Nedan följer exempel på arbetsuppgifter som avses att lösas:
• Tillse att sambandssystem är i funktionellt bruk, samt planera för tekniskt underhåll
• Utbilda i sambandssystem och signalskydd
• Utvärdera och utveckla utbildningsbataljonens sambandstekniska system och innehåll.
• Understödja övriga medlemmar på sektionen med deras uppgifter
KRAV
• Godkänd yrkesofficersexamen
• B-körkort Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är noggrann, strukturerad, initiativtagande och har god analytisk förmåga. Du har god samarbetsförmåga, där engagemang och ansvar är två nyckelord. Du är van vid att arbeta både enskilt och i grupp. Du stimuleras av att utveckla logistik och sambandsfunktionen, är flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya förutsättningar. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet i liknande befattning
• Logistisk och/eller teknisk bakgrund
• Systemoperatör på sambandstekniska system
• Signalskydd
• Signalskyddslärare
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida).Övrig information
Anställningsform: Heltid 100 % tillsvidareanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen inleds med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Arbetsort: Göteborg (tjänsteresor samt kväll-och helgtjänst förekommer)
Tester/intervju sker efterhand.
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Elin Hasselqvist, Amf4-Utbbat@mil.se
Leo Diez Lagula, leo.lagula@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer amf4-rekrytering@mil.se
Fackliga företrädare
OF-Amf Öserg Niklas Bryngelsson, niklas.bryngelsson@mil.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-16. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Examensintyg ska även bifogas i ansökan.
Ansökningar till denna befattning kommer endast att tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9760560