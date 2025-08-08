Sambandsledningsofficer till Sjukhusbataljonen
Försvarsmakten / Militärjobb / Göteborg Visa alla militärjobb i Göteborg
2025-08-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Göteborg
, Lilla Edet
, Trollhättan
, Uddevalla
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. Vårt uppdrag är att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård, därutöver innebär uppdraget utveckling och försörjning av sjukvårdsmateriel och läkemedel. Sjukhusbataljonen verkar som Försvarsmaktens operativa fältsjukhusförband med insatsförmåga såväl nationellt som internationellt med betoning på ledning, logistik och sjukvård. Dessutom genomför förbandet värnpliktsutbildning. Personalkategorierna som finns på enheten är medicinalpersonal, officerare, specialistofficerare, soldater och värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sambandsledningsofficer ansvarar du för att leda arbetet med sambands- och informationssystemtjänsten samt den tekniska ledningssystemtjänsten vid både enheten och krigsförbandet. Du förväntas självständigt planera verksamheten och kunna leda dina sambandssoldater i genomförandet. Rollen innebär också att du agerar operatör och utbildare för förbandets ledningsstödsystem. Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd specialistofficersutbildning
• Relevant och aktuell erfarenhet av sambands- och informationssystemtjänst
• Förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska
• Innehar B-körkort för manuell växellåda Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar självständigt, tar ansvar och har en stark vilja att utvecklas. Du är strukturerad, noggrann och har ett stort intresse för tekniska IT-system. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet som driftledare eller motsvarande inom Försvarsmaktens ledningsstödsystem
• Erfarenhet av arbete inom rörliga ledningssystem
• Utbildning eller erfarenhet inom IT-säkerhet Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Nivå: Lägst SO 6
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.
Upplysningar om befattningen
Fredrik Eriksson, tel FM växel: 031692000
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Christian Otterhäll, tel FM växel: 031692000
Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9450848