Sambandshandläggare, skiftbefattning
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta i en miljö där du blir en viktig del i att bidra till Sveriges säkerhet? Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband söker skiftgående sambandshandläggare till Högkvarterets sambandscentral.
Om enheten
Högkvarterets sambandscentral i Stockholm ingår i Sambandsavdelningen. I Sambandsavdelningen finns totalt fem sambandscentraler, vars uppdrag är att stötta Högkvarteret och försvarsgrensstaberna i Stockholm, Enköping, Uppsala och Muskö.
Sambandscentralerna bidrar till Försvarsmaktens förmåga att kommunicera inom olika delar av försvaret. Kortfattat innebär det meddelandeförmedling, kryptonyckel-administration och kortadministration.
Högkvarterets sambandscentral är bemannat dygnet runt, alla dagar, året runt. Detta innebär att arbete under obekväma arbetstider och skift ofta är förekommande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sambandshandläggare, arbetar du och ditt team med sambandscentralens operativa åtaganden dygnet runt, året runt. Bland annat innefattar det att, genom fastställda rutiner, distribuera och vidareförmedla all in- och utgående information i sambandscentralen samt importera och exportera data i olika system.
Du stödjer Högkvarterets personal i dina dagliga uppgifter, men förväntas också finnas som stöd för dina kollegor vid Sambandsavdelningens andra sektioner - således kan resor förekomma i tjänsten. Vi bemannar även Försvarsmaktens växel efter kontorstid.
KRAV
Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med godkända betyg
• Mycket god datorvana
• Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
• Dokumenterat god arbetserfarenhet inom service, kommunikation, myndighetsutövande eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigPubliceringsdatum2025-09-02Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en serviceorienterad lagspelare, som sätter stort värde på samarbetet mellan dig och dina kollegor. Du sprider positiv energi till teamet och är noggrann och professionell i din handläggning av olika slag. Du är nyfiken och lösningsorienterad och kommer gärna med initiativ till utveckling. Försvarsmaktens värdegrund ligger dig varmt om hjärtat och du har förmågan att se din del i arbetet som ett bidrag i det stora hela.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Grundläggande signalskyddsutbildning
• Tidigare erfarenhet av IT- och/eller expeditionstjänst
• Militär grundutbildning
• Körkort B
• Tidigare tjänstgöring inom statlig myndighet i totalförsvaret
• Hanterat sekretessbelagd information
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Befattningen erbjuder
Hos oss får du en varierad och stimulerande arbetsmiljö, där ingen dag är den andra lik. God service och gott samarbete står i fokus varje dag och vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder även generösa semestervillkor, träning tre timmar i veckan på arbetstid, träningskläder och löparskor.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Skiftarbete med 35 timmarsvecka, bemanning dygnet runt med en fördelning om dagtid, kvällar, nätter och helg, där längre arbetspass förekommer.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Andreas Carlsson
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Hanna Ottosson
Fackliga företrädare
OFR/O Heikki Videll
OFR/S Martin Sparr
SACO Agneta Landquist
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 019-39 35 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-22. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
