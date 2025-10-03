Sambands- och informationssystemschef till F 16, FM anläggning Bålsta
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Sambandsofficeren funktionsleder bataljonens ledningssystemsfunktion beståendes av civila systemingenjörer, förbandets biträdande IT-chef samt sambandsofficerare. Vi rekryterar en sambands-och informationssystemschef (C SIS) till bataljonsstaben.
Om enheten
161. Stridslednings- och Luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera auktoriserat luftläge, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna. Bataljonen har även rörlig förmåga att med egna resurser upprätta och omgruppera radio- och radarstationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att funktionsleda inom samband och IT och fungera som bataljonens ledningssystemschef. C SIS samverkar med överordnad och sidoordnad funktionschef samt andra förband inom ansvarsområdet. Du skall även stödja stabschefen avseende utbildning inom ansvarsområdet, ansvara för erfarenhetshantering inom funktionen och genomföra uppföljning av sambandstjänsten och signalskyddet på bataljonen. Tjänsten innebär dessutom ett ansvar för administration av bataljonens behovssättning och tilldelning avseende telefoni och ledningsstödsystem. C SIS säkerställer vidmakthållande av Strilbataljonens ledningsstödssystem samt telekommunikationsinfrastruktur vid bataljonens verksamhetsställen.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd officersexamen eller specialistofficersutbildning.
• B-körkort
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och lösningsorienterad med förmåga att jobba systematiskt i ett högt tempo. För att uppnå framgång i befattningen krävs även ett kreativt sinne och initiativförmåga. Du behöver vara en lagspelare som bidrar till ett gott samarbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av sambandstjänst
• God kännedom om Strilbataljonens verksamhet
• Utbildning och erfarenhet inom signalskyddstjänst
• Erfarenhet av RÖS och TEMPEST
• Tidigare erfarenheter av att jobba på bataljons- eller skvadronsstab.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Bålsta. F16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Befattning: Militär.
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef Samuel Rydström, via växel 018-196000
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-27. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
