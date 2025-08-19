Salt Umeå Söker Extra Personal
2025-08-19
SALT är ett klädföretag inom tjejmode med butiker i Umeå och Stockholm. Är du en driven, serviceminded & utåtriktad tjej med ett brinnande klädintresse? Nu har du chansen att bli en del av vårt team på SALT Umeå!
Vi söker två flexibla extrajobbare som kan arbeta vid behov, både vardagar och helger. Vi letar efter dig som gillar att arbeta i högt tempo, är serviceinriktad och självständig.
Branschvana inom kläder & försäljning är en stark merit.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med passion för mode, ta chansen att växa tillsammans med oss!
Bifoga ditt CV, foto & referenser till mailen: tonymalik2002@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tony Malik AB
