Salongschef sökes Nikita Hair Alingsås
2025-08-15
Vi söker vikarierande Salongschef på Nikita Hair Alingsås!
Drömmer du om att arbeta med ett superhärligt team och samtidigt utvecklas som ledare? På Nikita Hair finns den perfekta möjligheten för dig då vi nu söker en vikarerande salongschef ! Vi söker nu en passionerad och inspirerande salongschef som vill bli vår nya ledstjärna. Här får du chansen att sätta din prägel på salongen och vara en del av en resa fylld av glädje, kreativitet och framgång.
Är du en frisör med äkta frisörglädje som brinner för att inspirera och utveckla dina medarbetare? Drivs du av att nå gemensamma mål och älskar du att ta initiativ? Hos oss får du arbeta i en positiv och dynamisk miljö där du kan utveckla din talang tillsammans med ett team som delar din passion. Din kreativitet och yrkesstolthet kommer att lysa igenom när du överträffar kundernas förväntningar och inspirerar dem till återkommande besök och köp.
Du är en naturlig ledare som med entusiasm och engagemang inspirerar dina kollegor att utvecklas både personligt och professionellt. Hos oss har du möjlighet att forma framtiden för Nikita Hair!
Vem är du?
• Utbildad frisör (gymnasial eller privat utbildning)
• Serviceinriktad med kunden i fokus
• Stor passion för frisöryrket
• Drivs av att utveckla andra
• Du har ett sinne för salongsdrift
• Ledarerfarenhet är meriterande
Vad erbjuder vi dig?
• En fantastisk arbetsmiljö med stort fokus på trivsel och teamkänsla
• Goda lönevillkor och personalförmåner (OB, sjuklön och semesterersättning enligt kollektivavtal)
• Personalrabatter och friskvårdsbidrag
• Karriärmöjligheter i Sverige och Norge
• Utbildningar och personlig utveckling
• Teamaktiviteter och gemenskap
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Var med och skapa framtidens Nikita Hair! #Sverigesbästafrisörarbetsplats Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Raise Sweden AB
(org.nr 556695-6404), http://nikitahair.se/ Arbetsplats
Nikita Hair Sweden AB Kontakt
Regionchef
Josefine Blom josefine.blom@nikitahair.se 0709200265 Jobbnummer
9460283