Sällskap till äldre kvinna på Färingsö
2025-12-08
Vi söker en social och initiativtagande person kan vara sällskap och göra saker tillsammans med en pigg och självständig 80-årig kvinna bosatt på Färingsö.
Hon är en glad och positiv kvinna som fortfarande tränar på gym 1-2 gånger i veckan. Hon behöver någon som kan skapa glädje, aktivitet och social stimulans i vardagen genom att hjälpa henne hitta på och delta i olika utflykter och evenemang.
Hitta på, föreslå och boka in aktiviteter ni båda eller bara hon kan gå beroende på aktivitet.
Se till att aktiviteterna blir av och hon kommer ut
Är ett trevligt socialt stöd och en positiv energi i vardagen.
Vid behov köra henne till och från olika aktiviteter, egen bil krävs.
Vill vara en engagerad kontaktperson som hjälper henne att leva ett mer aktivt och glädjefyllt liv.
Arbetstid:
Arbetstiden är ca 2-4 tillfällen per månad, 4-8 timmar per gång beroende på aktivitet
Vem söker vi?
Du tycker om människor, brinner för att skapa glädje och energi
Du vill gärna bidra till ökad livskvalitet för en äldre person.
Du har god kännedom eller är nyfiken på aktiviteter i Stockholmsområdet.
Du bor i närheten eller har egen bil och kan ta dig ut till Färingsö.
