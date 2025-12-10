Salladskreatör Salads and Smoothies Ideon
Anroyhs AB / Restaurangbiträdesjobb / Lund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lund
2025-12-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anroyhs AB i Lund
Vi söker en till två medarbetare till vårt team Salads and Smoothies på Ideon i Lund.
För att trivas hos oss behöver du som person gilla att arbeta i ett högt tempo och i en social och positiv miljö.
Arbetstider är fast schema, från måndag till fredag.
Om du känner att du har vad som krävs och vill bli en del av glatt och härligt gäng, så tveka inte att höra av dig redan idag.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: Lund-ideon@saladsandsmoothies.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Anroyhs AB
(org.nr 559288-5437)
Scheelevägen 17 (visa karta
)
223 63 LUND Arbetsplats
Salads and Smoothies Ideon Jobbnummer
9636681