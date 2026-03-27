Säljsupport till Scandinavian Nonwoven, Kristianstad
2026-03-27
Vi söker dig som är effektiv och lösningsorienterad och vill arbeta nära våra kunder i ett mindre företag med korta beslutsvägar.
Om rollen
Som säljsupport hos Scandinavian Nonwoven kommer du att ha en bred och varierad roll. Dina arbetsuppgifter spänner över support till säljorganisationen men även delar av inköp och administration i en kontext med många kontaktytor internt och externt.
Tjänsten innebär att du avlastar vår operativa chef och våra säljare med administration, dokumentation, kunddialog och enklare inköp. Initialt är rollen främst en säljstödsfunktion, där arbetsuppgifter som idag är utspridda på flera personer samlas hos dig. Tjänsten är en utökning av organisationen och du rapporterar till vår operativa chef. Hos oss blir du en viktig kugge i att få det dagliga arbetet att fungera och för att kunna bidra till vår fortsatta tillväxtresa. Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter som ingår:
Delta i säljmöten, prioritera och följa upp uppgifter
Hantera telefon, infomail och generell kundkontakt
Support till säljare gällande prover, offerter och viss korrespondens
Kundansvar med fokus på att följa upp deras inköpsstatistik
Dokumentation, till exempel kring kemikalieinnehåll och certifikat
Enklare inköpsadministration och förfrågningar till leverantörerProfil
Vi söker dig som har några års erfarenhet från en likvärdig roll, exempelvis som säljsupport, administrativ koordinator eller inom order- och kundadministration. Du har god vana av att arbeta nära säljfunktionen och trivs med ett brett arbetsinnehåll där uppgifterna kan variera från dag till dag. Erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor är meriterande, liksom intresse för att driva och utveckla dessa frågor i verksamheten.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, och är bekväm med att använda engelska dagligen i kontakt med internationella kunder och leverantörer. Du har en god digital förmåga och arbetar obehindrat i vanliga Microsoftsystem. Tidigare erfarenhet av affärssystemet Monitor är meriterande.
Som person är du initiativtagande, kommunikativ och prestigelös. Du trivs i en mindre organisation där man behöver vara flexibel, ta eget ansvar och ibland hjälpas åt utanför sitt formella ansvarsområde. Du är strukturerad och noggrann men samtidigt lösningsorienterad och serviceinriktad i kontakten med kunder och kollegor. Arbetet kräver även att du har en viss matematisk förståelse.
Om bolaget.
Scandinavian Nonwoven AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Kristianstad som sedan 1982 är specialiserat på nonwovenmaterial för tillverkningsindustrin. Vi utvecklar, lagerhåller, förädlar, konverterar och distribuerar tekniska nonwovenlösningar anpassade efter våra kunders specifika behov. Med Skandinaviens bredaste sortiment och djup materialkunskap kombinerar vi kundnära produktutveckling med hög kvalitet och flexibilitet.
Vi är idag 9 anställda och befinner oss i en spännande expansiv fas. Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Scandinavian Nonwoven med Jefferson Wells, del av Manpower Group. Din ansökan i form av CV och personligt brev som belyser din profil mot uppställda krav, tas emot via jeffersonwells.se
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Linda Svensson via mail linda.svensson@jeffersonwells.se
Notera att vi inte tar emot ansökningar via epost med anledning av GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
