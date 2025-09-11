Säljsupport till Fastenal i Vara
Professionals Nord Skaraborg AB / Säljarjobb / Lidköping Visa alla säljarjobb i Lidköping
2025-09-11
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Skaraborg AB i Lidköping
, Skara
, Grästorp
, Skövde
, Mullsjö
eller i hela Sverige
Fastenal söker säljsupport till kontoret i Vara - en roll för dig som vill växa med ett globalt bolag!
Vill du vara med och bygga något från grunden i ett internationellt företag med stark lokal närvaro? Fastenal befinner sig i en tydlig expansiv fas och söker nu en engagerad och nyfiken person till rollen som säljsupport. Här får du möjlighet att kombinera kundkontakt, logistik och teknisk förståelse i en roll där du själv har stor påverkan på din utveckling.
Fastenal är en global aktör inom industriförsörjning med över 24 000 anställda i 15 länder. I Sverige har vi vårt huvudkontor i Vara, där ett sammansvetsat team på åtta personer arbetar nära våra kunder med allt från fästelement till smarta logistiklösningar. Vår företagskultur bygger på ambition, innovation, integritet och teamwork - och vi söker nu dig som vill vara med och växa tillsammans med oss.
Läs mer på www.fastenal.euPubliceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
I rollen som säljsupport kommer du att arbeta med varierande uppgifter som sträcker sig från lagerhållning och orderplock till kundservice och projektstöd. Du kommer att ha regelbunden kontakt med våra kunder, både via telefon och genom fysiska besök, där du ansvarar för att fylla på lagersystem och säkerställa att deras behov möts. Du blir en viktig del av teamet som tillsammans arbetar mot gemensamma försäljningsmål, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas inom områden som inköp, projekthantering eller försäljning - beroende på din drivkraft och ambition.
Tjänsten är på heltid, dagtid med start enligt överenskommelse. Profil
Vi söker dig som har en relevant utbildningsbakgrund på gymnasial nivå eller högre. Tidigare arbetslivserfarenhet är inget krav, men har du arbetat inom försäljning eller kundservice är det givetvis meriterande. Rollen förutsätter B-körkort samt goda kunskaper i Svenska och Engelska såväl i tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! Som person är du en ambitiös och tekniskt intresserad lagspelare som lockas av att utvecklas i din yrkeskarriär. Du är ansvarstagande, kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Framför allt är du en person som vill ta dig an nya utmaningar och bidra till ett positivt och framåtfokuserat arbetsklimat.
Vad Fastenal erbjuder
Fastenal erbjuder en konkurrenskraftig lön tillsammans med ett generöst bonusprogram. Du får en tydlig introduktionsplan via utbildning i Nederländerna kombinerat med kontinuerlig kompetensutveckling via Fastenal School of Business. Hos Fastenal finns det tydliga möjligheter att påverka din egen utveckling och företagets framtid. Här börjar alla på samma nivå - oavsett framtida titel - Fastenals nuvarande VD är ett tydligt exempel på att karriärmöjligheterna är stora för den som vill, då han började sin resa på företaget i en roll som just säljsupport.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Fastenal med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12. Sista ansökningsdatum är den 12/10.
Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Varmt välkommen med din kandidatur! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fastenal Europe AB Kontakt
Staffan Arkelöv Staffan.arkelov@pn.se Jobbnummer
9503267