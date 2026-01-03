Säljstöd till ledande aktör inom drivmedelsbranschen!
2026-01-03
Vår kund, ett framstående företag inom drivmedelsbranschen, söker nu en driven Säljstöd för att förstärka sitt team. Du kommer att spela en central roll i att säkerställa en smidig säljprocess och bidra till företagets fortsatta framgångar.
OM TJÄNSTEN
Som säljstöd blir du en viktig del av säljteamet och bidrar till att göra säljarbetet effektivare samt säkerställa att kunderna får förstklassig service. I rollen samarbetar du tätt med såväl säljare som andra funktioner för att förbättra processer och stödja företagets affärstillväxt. Du kommer ingå i vår kunds Energys Sales Support-team inom den nyskapade avdelningen Commercial Excellence, som har ett centralt uppdrag att stärka kundfokus, lönsamhet och Sales Excellence genom att utveckla värdeerbjudanden och arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som Säljstöd innebär att du stöttar säljorganisationen med administrativa uppgifter, förbereder material och hanterar kundkommunikation för att effektivisera säljprocessen.Dina arbetsuppgifter
• Ge kvalificerat säljstöd genom analyser av affärer och kunder
• Stödja försäljningschef och Key Account Managers
• Koordinera större upphandlingar och ta fram underlag till kund
• Hantera administrativa säljstödsuppgifter i teamet
• Arbeta med försäljnings- och orderrelaterade system
• Utveckla rutiner och checklistor för säljstödsrollen
• Stödja effektivisering av arbetssätt inom Commercial Excellence
VI SÖKER DIG SOM
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller dokumenterad flerårig erfarenhet av arbete med analyser och support kopplat till försäljning.
• Goda kunskaper eller utbildning inom LOU eller erfarenhet av anbudsarbete inom LOU respektive till stora B2B-bolag.
• Goda kunskaper som användare i IT-system kopplade till försäljning, avtal och affärsuppföljning samt MS Office
• Tala och skriva svenska och engelska obehindrat
• Minst 5 års erfarenhet av att göra affärsanalyser i olika system (t ex Power BI)
• Minst 5 års erfarenhet av att driva förändringsarbete
• Minst 5 års erfarenhet av supportarbete
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från Energi- eller Drivmedelsbranschen
• Erfarenhet från försäljningsarbete mot traditionell och komplex försäljningsprocess
• Erfarenhet av att förbättra och automatisera arbetsmoment och administrativa processer
• Erfarenhet av att arbeta som projektledare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Sammarbetsvillig
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
