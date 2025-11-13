Säljroll för att hjälpa havet
Vi söker utökning i säljteamet!
CleanSea har växt med 80% hittills i 2025, och redan i juli tog vi upp mer plast från havet än under hela 2024. Nu ska vi göra ännu större skillnad för havet under vintern och 2026!
För att göra det behöver vi såklart utökning i vårt grymma säljteam på kontoret i centrala Örebro.
Söker du ett roligt jobb i ett växande företag, med ständig utveckling där vi varje dag tillsammans gör stordåd för havet? Vill du bli del av ett roligt och drivet team som varje dag bemöter nya utmaningar med målfokus och kreativitet tillsammans, testar nya idéer, vågar misslyckas, och har riktigt kul på vägen?
Omfattning: 50-100%.
Att ha jobbat som säljare tidigare kan vara meriterande, men är inte ett krav, det viktiga är engagemanget. Personligt brev eller kort personlig text om intresse för denna roll gör att din ansökan får extra uppmärksamhet. Rollen kan innebära både sälj till företag och privatpersoner.
Vi har riktigt skön känsla på jobbet och söker fler positiva personer med driv och kreativitet som vill hjälpa naturen!
Hör av dig till mig på info@cleansea.co
. Vi anställer löpande.
Ser fram emot att höra från dig! :) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@cleansea.co
Detta är ett deltidsjobb.
http://www.cleansea.co
703 61 ÖREBRO Jobbnummer
