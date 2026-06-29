Säljorienterad bemanningsansvarig
Bravura Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-29
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, Solna
, Lidingö
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Vill du arbeta i en roll där du kombinerar relationer, affärsansvar och bemanning? Här får du möjlighet att ta eget ansvar och bidra till att rätt kompetens matchas med rätt behov.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos kundföretaget.Om företaget
Detta är en anonym rekryteringsprocess, vilket innebär att kundföretagets namn inte framgår i annonsen. Du får mer information om bolaget vid en inledande kontakt.Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du operativt och affärsnära med ansvar för hela bemanningsprocessen – från behovsanalys till uppföljning. Du matchar konsulter mot kundernas behov och ansvarar för att utveckla och förvalta relationer med både konsulter och kunder.
Du driver dina egna processer samtidigt som du samarbetar med kollegor kring leverans och affärsutveckling. Rollen är bred och ger dig möjlighet att successivt bygga upp din egen konsultbas och kundportfölj.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Matcha och tillsätta konsulter utifrån kundernas behov
Bygga och utveckla relationer med kunder och konsulter
Ansvara för dialog, avtal och uppföljning
Driva och utveckla samarbeten med befintliga kunder
Säkerställa kvalitet i leveransen
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom försäljning, kundrelationer eller bemanning
God kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från bemannings- eller konsultbranschen
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Vi söker dig som tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du är trygg i dialogen med andra och har förmåga att skapa förtroende över tid. Du arbetar strukturerat, prioriterar kvalitet och hanterar ett varierat tempo. Samtidigt bidrar du till teamet genom ett lösningsorienterat och samarbetsinriktat förhållningssätt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979307-2076360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9984123