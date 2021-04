Säljledare Växjö Teleborg - Lidl Sverige KB - Säljarjobb i Växjö

Lidl Sverige KB / Säljarjobb / Växjö2021-04-08Om LidlVi är en av de största kedjorna inom dagligvaruhandeln med tusentals butiker runt om i Europa. Vi öppnade våra första butiker i Sverige under 2003 och har sedan dess ständigt utmanat de etablerade kedjorna och sänkt matpriserna. Varje vecka väljer hundratusentals svenskar att handla smart när de går till någon av våra närmare 200 butiker runt om i Sverige.2021-04-08Du har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, gärna med inriktning mot handel. Vidare har du tidigare erfarenhet av att leda människor, med fördel från detaljhandeln eller liknande bransch. Oavsett, så tror vi att du har ett stort intresse för livsmedel och butiksarbete. Du känner dig trygg i rollen som arbetsledare och har lätt för att inspirera och engagera andra.Som person är du initiativrik, ansvarstagande, resultatinriktad och du trivs i en arbetsmiljö där det händer mycket. För dig är kunden alltid nummer ett och du brinner för försäljning och service. Du har ett gott siffersinne och goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har B-körkort.Som säljledare på Lidl har du en given plats i butiksledningen, då du ansvarar för den operativa driften i butiken. Din huvuduppgift är att, tillsammans med hela butiksteamet, ge våra kunder en köpupplevelse som överträffar deras förväntningar. Detta innebär att du ansvarar för processer inom t ex renlighet, färskhetskontroll, inventering, varubeställning, avskrivningshantering och varuplacering.Du arbetar proaktivt för ständig förbättring och du skapar förutsättningar för att alla i butiksteamet känner delaktighet. I din roll ingår även att stötta butikschefen när det gäller vidareutveckling av medarbetarna genom att ge kontinuerlig feedback samt genom att skapa ett engagerande arbetsklimat. Som säljledare är du en viktig förebild i butiken! I denna roll kan även förfrågan på resor och arbete i närliggande butiker förekomma.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start omgående.Vi vet att våra medarbetare är det viktigaste för vår framgång! Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: engagemang, ansvar, smart och tillsammans. Vi är måna om att stödja och uppmuntra våra medarbetare i deras utveckling. Det är därför glädjande för oss att vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter inom Lidl-gruppen, både i Sverige och internationellt.Sista dag att ansöka är 2021-04-22Lidl Sverige KBSmedsvängen 12A35254 VÄXJÖ5680075