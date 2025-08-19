Säljledare Proffs Bygghandeln Stockholm
2025-08-19
Är du en erfaren Proffs säljare inom byggvaruhandeln? Vill du få möjligheten att utvecklas inom ett företag som ligger i framkant inom sin bransch? Då har vi rätt tjänst för dig!
Om XL
Vi hjälper byggproffs till bättre affärer genom att erbjuda kvalitativa byggvaror, högsta service, tjänster och utbildningar med hög kvalitet samt med kundanpassade leveranser.
XL Bygg är ett privatägt företag med anläggningar över hela Sverige. Vi har flera butiker vilket ger oss tillgång till byggmaterial från ledande leverantörer med rätt villkor.
Om tjänstenDå vår nuvarande säljledare i Tyresö tar sig an nya utmaningar inom organisationen söker vi nu en driven ersättare med minst några års erfarenhet som proffs säljare.
Som säljledare inne ansvarar du för att leda och fördela arbetet inom området proffs försäljning mot företagskunder, i nära samarbete med ledningen.
Vi erbjuder dig ett stimulerande spännande och utvecklande arbete i ett expansivt företag, där du kommer att arbeta med våra nuvarande och kommande kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att driva, leda samt fördela säljarbetet till övriga säljare.
I rollen som säljledare inom bygg varuhandeln har du ansvar för att utveckla försäljningen mot våra viktigaste kunder tillsammans med ditt sälj team.
Arbetsuppgifter Företagsförsäljning, uppsökande nykundsförsäljning, Personalansvar inom säljavdelningen och Kundansvar.
Offertskrivning, orderläggning och uppföljning.
Upprätta försäljningsprognoser.
Leverantörskontakter.
Delta i kundaktiviteter.
Delta i ledningsgruppen.
Schemaläggning.
Budgetansvar.
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av sälj, byggmaterial och konstruktion.
Tidigare längre säljerfarenhet från bygghandeln.
Haft en tidigare roll som ledande säljare.
Tidigare dokumenterat sälj serviceinriktad och viljan att lösa kundens behov på bästa möjliga sätt.
Känner du även för att vara med att förändra och effektivisera byggprocessen och trivs på en arbetsplats i ständig utveckling där vardagen genomsyras av driv, engagemang, glädje och gemenskap?
Då ser vi fram emot din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar XL Bygg med Bemanning Sverige Byrå AB som tar emot eventuella frågor och ansökningar.
