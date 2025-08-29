Säljledare Niemi Bil Skellefteå
2025-08-29
Om jobbet
Vi söker en driven och affärsinriktad säljledare till vårt engagerade team inom bilhandel. Hos oss får du chansen att leda, inspirera och utveckla ett starkt säljteam samtidigt som du själv är en aktiv del av försäljningen. Har du ett hjärta som klappar för både bilar och människor? Då vill vi höra från dig!
Som en av Sveriges snabbast växande bilfirmor, söker vi dig som, med hjärtat på rätt ställe, vill vara med på vår resa mot bilsveriges nöjdaste kunder.
Ingen dag är den andra lik som säljare på Niemi Bil, och om vill du utvecklas i din roll erbjuder vi stora möjligheter.
Om rollen
Som säljledare ansvarar du för den dagliga driften av försäljningsavdelningen. Du leder och coachar säljarna för att nå både individuella och gemensamma mål, säkerställer hög kundnöjdhet och arbetar aktivt med att utveckla säljprocesser och rutiner.
Du kommer utöver din roll som säljledare även agera som personbilsförsäljare. Som säljare på Niemi Bil kommer du att guida kunden genom hela bilköpet, från start till mål. Du kommer ansvara för hela cykeln - från första kundmöte till inbyte, avtalsskrivning och leverans. Du guidar din kund genom våra produkter, provkörningar samt ger information om tillbehör och finansieringslösningar.
Bilen är ofta en av de största affärer man gör i livet, och som säljare är det din uppgift att hjälpa kunden till rätt bil för just deras individuella behov. Det är ett arbete där du bygger långvariga relationer med kunder, och din förmåga att skapa ett gott rykte för både dig själv och Niemi Bil är det som avgör din framgång i det långa loppet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, motivera och följa upp säljteamet
Ansvara för försäljningsresultat och budget
Aktivt delta i försäljning av nya och begagnade bilar
Säkerställa kundupplevelse i toppklass
Rapportera nyckeltal och följa upp KPI:er
Arbeta nära övriga avdelningar såsom verkstad, marknad och ekonomi
Vi på Niemi Bil ställer höga krav på kvalitet, engagemang och viljan att lära sig. Därför söker vi dig som älskar att tävla, är resultatorienterad och har ett starkt affärssinne. Du besitter ett naturligt driv, alltid beredd att göra det lilla extra. Du uppskattar förändring och trivs i en miljö där saker händer och beslut fattas snabbt. Vidare söker vi dig som har god kommunikativ och coachande förmåga.
Har minst två års arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av tidigare arbete med försäljning är ett krav, gärna inom bilbranschen
Har tidigare arbetat i en ledande roll
Har B-körkort (manuell)
Har goda kunskaper i svenska och engelska (fler språk är meriterande)
Vi arbetar alltid efter att ha branschens nöjdaste kunder och detta möjliggör vi tillsammans som ett lag - och vi tror att du som söker den här tjänsten motiveras av lagarbete och att arbeta i ett nära sammansvetsat team.
Vi värdesätter att du är nyfiken och inställd på att alltid försöka lösa varje utmaning lite bättre än sist. Du kommer utbildas och introduceras på plats, och får den hjälp du behöver. Vi hjälper varandra att lyckas!
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Är du en driven person som villig att göra det hårda jobbet, samt en ansvarstagande lagspelare så kommer du ligga högt upp på listan av kandidater.Övrig information
Du kommer att arbeta på vår anläggning på Hammarvägen i Skellefteå. Tjänsten är på heltid och utgår från 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och tjänstepension, och vi värnar om våra medarbetares hälsa genom att erbjuda friskvårdsbidrag.
Vi värdesätter jämställdhet och mångfald - vi tror på att fler perspektiv ger oss möjligheter till ännu bättre kundservice.
Rekrytering och intervjuer sker löpande - så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta Isak Holmgren, platschef på 070 320 09 05, isak.holmbom@niemibil.se
Om Niemi Bil
Vår koncern består av flertalet olika bolag inom mobilitet, logistik, service och eftermarknad, mjukvaruutveckling samt bilhandel där Niemi Bil är det största bolaget sett till omsättning. Idag har vi verksamhet i Umeå, Kiruna, Uppsala, Gävle, Skellefteå och Luleå, där vi har vårt huvudsäte.
Vi brinner genomgående för att utveckla kundresan och kundupplevelsen. Vi har en vilja att fortsätta vår utveckling som arbetsgivare och företag, och genom att göra saker så bra som möjligt varje dag så kommer vi lyckas med det.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra", det är vårt motto
Niemi Bil är en modern arbetsgivare, där vi tror på att ett bra jobb erbjuder högt tempo, fantastiska kollegor, och stora möjligheter till personlig utveckling. Förhoppningsvis är det just du som stärker vårt lag, där vi tillsammans i ett högt tempo utvecklas för att nå våra mål, att bli branschledande inom samtliga områden gällande kundnöjdhet!
För oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar idrott, kultur och ungdom. Det är vårt sätt att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag. Vi värdesätter jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen, och tror på att fler perspektiv ger oss möjligheter till ännu bättre kundservice. Alla ska känna sig välkommen på Niemi Bil, oavsett om man är kund eller kollega.
Niemi Bil grundades 2006 som ett familjeföretag och är det än idag. Med tiden har familjen vuxit och vi har fått välkomna nya medarbetare och partners. Vi värdesätter kärlek, öppenhet och lojalitet när vi arbetar tillsammans och bygger relationer med våra kunder. Vår ambition är att bli rikstäckande och branschledande inom kundnöjdhet. Ersättning
