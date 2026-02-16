Säljledare Kolonial/Non-food - Coop Lomma
Coop Syd AB / Butikssäljarjobb / Lomma Visa alla butikssäljarjobb i Lomma
2026-02-16
Nu söker vi en driven Säljledare till vår butik Coop Lomma!
Som Säljledare har du försäljnings-, drift- & resultatansvar för din avdelning i butiken. Du samarbetar tätt med Butikschef, Säljchef samt medarbetare för att optimera och bidra till butikens utveckling och framgång, både på kort och lång sikt.
I ditt kundorienterade ledarskap driver du din avdelning affärsmässigt, utifrån uppsatta mål, tillsammans med ett professionellt ledarskap och kundbemötande.
I ditt arbete ingår att:
- Leda försäljningsarbetet inom ditt ansvarsområde för att uppnå ökad försäljning, resultat och kundnöjdhet
- Skapa en säljande och inspirerande miljö på din avdelning
- Arbeta med Coops gemensama kultur och värdegrund
- Säkerställa den dagliga driften - bemanning, varuförsörjning, prisvård mm
- Initiera, leda och driva olika initiativ för att förbättra lönsamhet och resultat
- Coacha och planera för medarbetarna inom ditt ansvarsområde, såsom arbetsfördelning, kompetensutveckling, introduktion av nya medarbetare, efterföljande av rutiner och regelverk etc.
- Följa upp utvecklingen av försäljning, budget och marginaler och arbeta aktivt för att reducera svinn och kassationer
- Säkerställa att Coops hållbarhetspolicy efterlevs
- Deltaga i den dagliga driften - Kassaarbete, varuplock, m.m.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid, 35 timmar i veckan. Tillträde 12/3-2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Dina arbetstider kan variera då vi har öppet när våra kunder vill handla, från morgon till kväll, måndag till söndag.
- Tjänsten kräver erfarenhet och kompetens inom dagligvaru- och/eller detaljhandelsförsäljning eller annat liknande serviceyrke
- Erfarenhet av att leda personal
- Dokumenterat goda resultat av försäljning i detaljhandeln är meriterande
- God datorvana efterfrågas. Tidigare erfarenhet från SAP, HR+ och SoftOne är meriterande
- Gymnasieutbildning är ett krav
- Eftergymnasial utbildning eller högskola är meriterande
Vi söker dig som har stort fokus på försäljning och en stark drivkraft att skapa lönsamhet. Du är kreativ och inte rädd för att testa nya vägar i ditt arbete. Vidare gillar du att arbeta i en ständig utveckling, ser och agerar utifrån hela butiken. Då du leder andra är det viktigt för oss att du är social, lyhörd, inkännande, uthållig, har god kommunikationsförmåga samt förmåga att kunna fatta beslut.Kontaktperson för detta jobb
Maria Edman | Butikschef
Skicka in din ansökan så snart så möjligt då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att läsa just din ansökan!
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,5 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror - något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Coop värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
