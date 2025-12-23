Säljledare Hälsa & Skönhet
Tranås Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Tranås Visa alla butikssäljarjobb i Tranås
2025-12-23
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranås Stormarknad AB i Tranås
Säljledare Hälsa & Skönhet till ICA Kvantum Tranås
Vill du vara med och skapa en butik som andas matglädje, omtanke och inspiration? På ICA Kvantum Tranås erbjuder vi dig en arbetsplats med över 70 engagerade kollegor. Hos oss är arbetsglädje, engagemang och utveckling i fokus - varje dag. Vi är en personlig och kundnära butik med ett brett sortiment, hög kvalitet och bra priser. Nu söker vi dig som vill ta en ledande roll på vår avdelning för Hälsa & Skönhet!Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Som säljledare för Hälsa & Skönhet bidrar du till att skapa en inspirerande, lönsam och välkomnande miljö i butiken som följer säsonger och nyheter. Du ansvarar också för hela Hälsa & Skönhet (inklusive smink, schampo, hälsokost m.m.) samt barnavdelningen. I dina uppgifter ingår inköp, leveransbevakning och att ha löpande kontakt med säljare och leverantörer.
Du gillar ordning och reda, har öga för struktur och drivs av att ständigt utveckla både avdelningen och dig själv. Du trivs i en social roll där du samarbetar med andra, samtidigt som du tar ansvar och kan arbeta självständigt.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av ledarskap, gärna inom butik eller liknande ansvarsbefattning
Intresse och kunskap om produkter inom Hälsa & Skönhet
Goda kunskaper i struktur och planering
Erfarenhet av inköp och varuhantering
Tidigare erfarenhet av MinButik och AOB är meriterande
Vi söker dig som:
Trivs med ansvar, struktur och att arbeta i ett högt tempo
Har lätt för att samarbeta och engagerar dig i arbetet
Sprider glädje och bidrar till god stämning
Prioriterar enkelt, hittar nya lösningar och är affärsmässig
Har goda ekonomiska kunskaper
Behärskar svenska i både tal och skrift
Erfarenhet från ICA, butik eller livsmedel är meriterande men inte krav
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på ca 30 timmar i veckan, med arbetstider dagtid och varannan helg. Rekrytering sker löpande och tillträde sker efter överenskommelse.
Ansök direkt via mejl (personligt brev + cv) till jobb.tranas@kvantum.ica.se
ange "Säljledare Hälsa&Skönhet" i ämnesraden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: jobb.tranas@kvantum.ica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Stormarknad AB
(org.nr 556221-4980)
Ågatan 22 (visa karta
)
573 31 TRANÅS Arbetsplats
ICA Kvantum Tranås Jobbnummer
9663495