Säljledare frysavdelningen - ICA Baronen
Emelie Lindholm Livs AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emelie Lindholm Livs AB i Stockholm
Säljledare Frysen - ICA Baronen (Heltid)
Brinner du för mat, försäljning och ledarskap? Vill du ta ansvar för en viktig avdelning och skapa en inspirerande köpupplevelse för våra kunder? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Vi söker nu en säljledare till frysen på ICA Baronen. Frysen är en central del av butiken där sortiment, kvalitet och kundfokus är avgörande. Som säljledare har du det övergripande ansvaret för avdelningens drift, försäljning och utveckling.Arbetsuppgifter
Ansvara för försäljning, sortiment och varupåfyllnad i frysen
Säkerställa ordning, kvalitet och en inspirerande avdelning
Arbeta aktivt med kampanjer, svinn och lönsamhet
Sätta kunden i fokus och bidra till en positiv butiksupplevelse
Vi söker dig som
Känner stolthet i ditt arbete och tar ansvar för din avdelning
Har ett genuint intresse för matglädje och försäljning
Är strukturerad, engagerad och trivs med ett tydligt ansvar
Har ett starkt kundfokus och vill överträffa kundernas förväntningar
Gärna har erfarenhet från dagligvaruhandeln eller liknande roll (meriterande)
Vi erbjuder
En heltidstjänst i en butik med höga ambitioner
Möjlighet att påverka och utveckla frysen tillsammans med ett engagerat team
En arbetsplats där stolthet, matglädje, ansvar och kundfokus står i centrum
Välkommen med din ansökan och bli en del av ICA Baronen! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emelie Lindholm Livs AB
(org.nr 556617-0345) Arbetsplats
ICA Supermarket Baronen Jobbnummer
9706129