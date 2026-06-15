Säljledare Frukt & Grönt
Emelie Lindholm Livs AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-06-15
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Är du en engagerad ledare med passion för färskvaror, kvalitet och kundservice? Vill du vara med och utveckla en av butikens viktigaste avdelningar? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som säljledare på Frukt & Grönt arbetar du tillsammans med avdelningens säljchef för att säkerställa att avdelningen håller högsta standard varje dag. Du har en viktig roll i den dagliga driften och bidrar till att skapa en inspirerande, välfylld och säljande avdelning där kvalitet och kundupplevelse står i fokus.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Säkerställa att frukt- och gröntavdelningen håller hög kvalitet och fräschör.
Planera och genomföra exponeringar och kampanjer.
Beställning och varuhantering.
Uppföljning av svinn och kvalitet.
Arbetsledning och stöd till medarbetare i det dagliga arbetet.
Tillsammans med säljchefen utveckla avdelningen och driva försäljningen framåt.
Bidra till en positiv kundupplevelse genom god service och ett inspirerande sortiment.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från dagligvaruhandeln, gärna inom färskvaror eller Frukt & Grönt.
Är ansvarstagande, strukturerad och har ett öga för kvalitet och detaljer.
Trivs i en ledande roll och är duktig på att motivera och samarbeta med andra.
Har ett starkt kundfokus och ett kommersiellt tänk.
Är flexibel och trivs i ett högt arbetstempo.
Vi erbjuder
Hos ICA Baronen blir du en del av ett engagerat team där vi tillsammans arbetar för att ge våra kunder den bästa möjliga butiksupplevelsen. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll och vara med och påverka avdelningens fortsatta framgång.
Tjänst: Säljledare Frukt & Grönt
Omfattning: HeltidTillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Emelie Lindholm Livs AB
(org.nr 556617-0345)
113 51 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Supermarket Baronen Jobbnummer
9963734