Säljledare Färskvaror
Ola Gunnarsson Lågprishandel Aktiebolag / Säljarjobb / Nacka Visa alla säljarjobb i Nacka
2026-07-03
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Driv din egen avdelning med fokus på lönsamhet, sortiment och utveckling i en butik där tempo, idéer och affär står i centrum.
Om rollen
Som Säljledare för Färskvaror har du ett tydligt ansvar för din avdelning – både operativt och affärsmässigt.
Du ansvarar för att:
• Säkerställa en säljande, välfylld och inspirerande avdelning
• Arbeta aktivt med lönsamhet, marginal och svinn
• Driva kampanjer, nyheter och utveckla sortimentet
• Säkerställa rätt prissättning, hyllvård och exponering
• Arbeta med egenkontroll och städningsrutiner
• Ha dialog med leverantörer och ta emot säljare
• Bidra till en effektiv och strukturerad drift i vardagen
Du har stor frihet i rollen och möjlighet att påverka – samtidigt som du har stöd från butikens ledning. Här uppmuntras initiativ, idéer och ett arbetssätt där man vågar testa nytt.
Arbetstider
Heltid, tillsvidare
Dagtid samt varannan helg
Exempel på arbetstider:06:30–15:30 vardagar06:30–13:00 helg
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från dagligvaruhandeln (DVH)
• Har ett tydligt affärstänk och förstår lönsamhet i butik
• Är strukturerad och har koll på detaljer som gör skillnad
• Trivs i ett operativt tempo och gillar att ta ansvar
• Har erfarenhet av system som Min Butik eller StoreOffice
• Har kunskap inom egenkontroll
Du kanske idag är brödansvarig, kassaledare eller ansvarig för en annan avdelning – och vill ta nästa steg.
Vi ser extra positivt på dig som har ambition att utvecklas vidare inom ICA och på sikt vill ta större ansvar, exempelvis som butikschef eller handlare.
Vi erbjuder
• En central roll i en butik med stark lokal förankring
• Stor möjlighet att påverka din avdelning och arbetssätt
• En arbetsplats där idéer uppmuntras och testas i praktiken
• Ett team där många trivs och stannar länge
• Möjlighet att utvecklas och växa inom verksamheten
Är detta rätt utmaning för dig?
Urvalet sker löpande – skicka därför din ansökan redan idag.
Du blir anställd direkt av ICA Supermarket Fisksätra som i denna rekrytering samarbetar med Higher och Jakob Hemvik.
Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen till ICA Supermarket Fisksätra – en butik med tempo, mångfald och utveckling i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ola Gunnarsson Lågprishandel Aktiebolag
(org.nr 556597-3186)
133 41 NACKA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Supermarket Fisksätra Jobbnummer
9992246