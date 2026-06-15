Säljledare Delikatess
Emelie Lindholm Livs AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vill du ha ett roligt och stimulerande arbete i hjärtat av Stockholm?
Om rollen
Vi söker nu ensäljledare till våra manuella diskar. Du arbetar nära Andreas, vår säljchef för området, som behöver en trygg och självgående kollega att luta sig mot i det dagliga arbetet. Som säljledare är du den som ser till att det fungerar i vardagen – du leder teamet i drift och ser till att diskarna är välfyllda, säljande och inspirerande.
Du blir navet mellan säljchef och medarbetare, och ansvarar för att vardagen rullar – från att någon grillar kycklingen till att fisken läggs upp snyggt i disken.
Teamet
I teamet finns idag:
2 personer som jobbar heltid i köket.
Cirka 10 personer i de manuella diskarna, med varierande omfattning.Du jobbar självklart också praktiskt i både fisk och deli – det är en roll där du leder i vardagen och tar ansvar tillsammans med kollegorna.
Dina arbetstider
Tjänsten är ett skiftjobb med framför allt dagtid. Du arbetar en kväll i veckan samt varannan helg.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från arbete imanuella diskar – gärna både fisk och deli
Trivs i butiksmiljö och gillar att jobba nära kund och kollegor
Vill växa i en ledarroll – tidigare ledarerfarenhet är meriterande men inte ett krav
Är strukturerad, självgående och bra på att planera och styra upp arbetsdagen
Är trygg i att ta ansvar och fatta beslut i vardagen
Varför välja oss?
Hos oss får du chansen att växa tillsammans med ett engagerat och stöttande team. Vi tror på frihet under ansvar – Andreas är en närvarande ledare som gärna jobbar sida vid sida med teamet, men vill undvika mikrostyrning. Vi letar efter någon han kan lita på – någon som ser vad som behöver göras och tar tag i det.
Du kommer in i en tydlig struktur med säljchef, säljledare och ett drivet butiksteam, där du har möjlighet att göra verklig skillnad – både för kunder och kollegor.
Vill du vara med och skapa en avdelning som både inspirerar och levererar?
Välkommen att söka tjänsten som säljledare – vi ser fram emot att höra från dig!
Om anställningen
Tjänsten är en heltidstjänst.
Du blir anställd direkt av ICA Supermarket Baronen som i denna rekrytering samarbetar med Higher.
Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen till ICA Supermarket Baronen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emelie Lindholm Livs AB
(org.nr 556617-0345)
113 51 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Supermarket Baronen Jobbnummer
9963736