Säljledare Delikatess

Emelie Lindholm Livs AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-06-15


Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Emelie Lindholm Livs AB i Stockholm

Vill du ha ett roligt och stimulerande arbete i hjärtat av Stockholm?

Om rollen

Vi söker nu ensäljledare till våra manuella diskar. Du arbetar nära Andreas, vår säljchef för området, som behöver en trygg och självgående kollega att luta sig mot i det dagliga arbetet. Som säljledare är du den som ser till att det fungerar i vardagen – du leder teamet i drift och ser till att diskarna är välfyllda, säljande och inspirerande.

Du blir navet mellan säljchef och medarbetare, och ansvarar för att vardagen rullar – från att någon grillar kycklingen till att fisken läggs upp snyggt i disken.

Teamet

I teamet finns idag:

2 personer som jobbar heltid i köket.
Cirka 10 personer i de manuella diskarna, med varierande omfattning.Du jobbar självklart också praktiskt i både fisk och deli – det är en roll där du leder i vardagen och tar ansvar tillsammans med kollegorna.

Dina arbetstider

Tjänsten är ett skiftjobb med framför allt dagtid. Du arbetar en kväll i veckan samt varannan helg.

Vi söker dig som:

Har erfarenhet från arbete imanuella diskar – gärna både fisk och deli

Trivs i butiksmiljö och gillar att jobba nära kund och kollegor

Vill växa i en ledarroll – tidigare ledarerfarenhet är meriterande men inte ett krav

Är strukturerad, självgående och bra på att planera och styra upp arbetsdagen

Är trygg i att ta ansvar och fatta beslut i vardagen

Varför välja oss?

Hos oss får du chansen att växa tillsammans med ett engagerat och stöttande team. Vi tror på frihet under ansvar – Andreas är en närvarande ledare som gärna jobbar sida vid sida med teamet, men vill undvika mikrostyrning. Vi letar efter någon han kan lita på – någon som ser vad som behöver göras och tar tag i det.

Du kommer in i en tydlig struktur med säljchef, säljledare och ett drivet butiksteam, där du har möjlighet att göra verklig skillnad – både för kunder och kollegor.

Vill du vara med och skapa en avdelning som både inspirerar och levererar?
Välkommen att söka tjänsten som säljledare – vi ser fram emot att höra från dig!

Om anställningen
Tjänsten är en heltidstjänst.
Du blir anställd direkt av ICA Supermarket Baronen som i denna rekrytering samarbetar med Higher.

Vi ser fram emot din ansökan!

Välkommen till ICA Supermarket Baronen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Emelie Lindholm Livs AB (org.nr 556617-0345)
113 51  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
ICA Supermarket Baronen

Jobbnummer
9963736

Prenumerera på jobb från Emelie Lindholm Livs AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Emelie Lindholm Livs AB: