Säljledare / Avdelningschef Skidor & Cykel - XXL Sport & Vildmark AB - Ekonomichefsjobb i Stockholm

XXL Sport & Vildmark AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm2021-07-08XXL sport & vildmark är ett eldorado och upplevelsecenter för sport och vildmarkssintresserade. Med ett unikt varusortiment ska XXL vara den ledande handelsplatsen för sport & vildmarkssortiment, utbildningar och resor.XXL har per idag 14 varuhus i Norge och en omsättning på 1,5 miljarder sek inklusíve E- handel.XXL är en norsk koncern som är helägt av norska aktörerXXL Sport & Vildmark - den kompletta destinationen för sport och vildmarksentusiaster! Genom att kombinera ett stort utbud av de främsta varumärkena med passionerad och kunnig personal kan vi erbjuda varje gäst den bästa upplevelsen - likväl under köptillfället som utomhus. Just add you.2021-07-08I rollen som Sales Leader (SL) är dina primära uppgifter att säkerställa försäljningen på avdelningen, utveckla och utbilda dina medarbetare samt att säkerställa nöjda kunder. Detta görs framförallt genom att säkra att vi varje dag har ett säljande och inbjudande varuhus där gästerna möts av engagerade, pålästa och motiverade säljare, som alltid är beredda att göra det lilla extra för varje gäst. Som SL är du alltid uppdaterad på din avdelnings säsonger, trender och produkter och du genomför löpande uppföljning av både total försäljning och tillväxt likväl som personlig uppföljning av personalen på din avdelning.Exempel på arbetsuppgifter:Hjälpa till att maximera försäljning av avdelningens produkterHantera kundklagomål och förebyggande arbeta för att skapa kundnöjdhet och positiva kundrelationerInventering, avskrivningshantering och varuplaceringRekrytering och schemaläggningVi söker dig som tidigare arbetat med en liknande tjänst inom retail och har god kunskap och erfarenhet kring service och reklamationer. Vi ser gärna att du är prestigelös och lösningsorienterad, kommunikativ med en god förmåga att delegera och alltid sätter kunden först. Du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift och har mycket goda datakunskaper. Det är meriterande med god kunskap kring skidor & cykel, men inte ett krav.Det är meriterande om du har god kunskap och erfarenhet inom ledarskap och konflikthantering.Arbetsplats : XXL BrommaArbetstid :VarierandeLön : Enligt kollektivavtal Handels + ansvarstilläggAnställningsform : 100% tillsvidare med provanställningTillsättning : 2021-09-01 eller enligt ÖKVi ser fram emot din ansökan!Ansök senast 2021-08-15, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.Frågor kring tjänsten skickas till andreas.sterley@xxl.se Varaktighet, arbetstidProvanställning 6 månader TillsvidareEnligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-08-15Xxl Sport & Vildmark AB5853326