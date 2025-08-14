Säljkoordinator till Talent Plastics i Laxå
2025-08-14
Brinner du för struktur, noggrannhet och att vara en nyckelspelare i en dynamisk och teknisk miljö? Bli vår nya säljkoordinator!
Vill du arbeta i en organisation där du får kombinera administrativ precision med kundkontakt och projektstöd?Vi söker en engagerad säljkoordinator som vill arbeta nära våra säljare och projektledare. Här får du en varierad roll där du spelar en central del i affärsprocessen - från uppföljning av lönsamhet och kalkylering till rapportering och kunddialoger. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö, med kunder både nationellt och internationellt. På Talent Plastics i Laxå får du möjligheten att utvecklas inom en framtidsbransch, tillsammans med kompetenta kollegor och spännande kunder! Välkommen med din ansökan redan idag.
Ditt anställningserbjudande
I rollen som säljkoordinator blir du en nyckelperson och en viktig stödfunktion för både våra säljare och projektledare. Du arbetar proaktivt med uppföljning av lönsamhet, hantering av kundkalkyler och prislistor samt deltar aktivt i kundmöten och olika affärsdrivande projekt.
Tack vare din centrala roll i försäljnings- och marknadsarbetet får du god insyn i våra affärer och blir en viktig del i vår fortsatta tillväxtresa. Rollen erbjuder stora möjligheter att växa och utvecklas - på både kort och lång sikt. Med tiden finns även utrymme att ta större ansvar, driva egna projekt och utveckla nya arbetssätt inom marknadsavdelningen. Vi söker därför dig som vill kombinera struktur med affärsförståelse och som motiveras av att få vara med och påverka.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
• Uppföljning av lönsamhet och uppdatering av kalkyler och prislistor för förhandling med kund
• Deltagande i projekt och kundmöten
• Deltaga i processen för kvalitetssäkring av nya produkter och processer i dialog med projektledning
•
Rapportering
Värt att veta
Rollen är ny och du kommer att rapportera till marknads- och försäljningschef.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har administrativ erfarenhet och god kompetens inom officepaketet, främst Excel, samt erfarenhet av affärssystem. Rollen kräver att du kan kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet från automotive.
För att lyckas i rollen är du kommunikativ, samarbetsinriktad, lösningsorienterad och drivande.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Eva Sahlin 0768-72 92 51 Jobbnummer
9457998