Säljkoordinator inom media! - Talent & Partner AB - Kontorsjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Kontorsjobb / Stockholm2021-04-06Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Som person drivs du av utmaningar, tycker om att vara en hjälpande hand och gillar ett eget ansvar. Du ser saker från den positiva sidan och delar med dig av den energin. Det är av vikt att du är en lagspelare och har god samarbetsförmåga, då du är spindeln i nätet. Vidare tänker du analytiskt och räds inte för att ta initiativ, du får gärna vara en idéspruta!KunskaperExcel/NumbersPowerpoint/KeynoteWord/PagesPhotoshopFör kunds räkning söker vi nu dig som vill arbeta som säljkoordinator åt ett bolag som växer så det knakar. Du kommer att arbeta inom medielandskapet och ha kontakt med mediebyråer runt om. Din roll innebär att vara en stöttning till försäljningschefen och säljarna.Det är av vikt att du är kreativ då arbetet även innebär att sätta ihop presentationer, göra bildmontage och även mock-ups som alla är till kund. I arbetet innebär det även att ha and om administrativa uppgifter, så som att hantera bokningsverktyg, lägga in kontakter i CRM system och att uppdatera distributionslistor. Vidare kontaktar du diverse ansvariga, uppdaterar kampanjbilder och sätter ihop kampanjrapporter.2021-04-06I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-20Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5672026