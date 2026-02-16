Säljinriktad Bostadsuthyrare (vikariat) i Katrineholm
Heimstaden är ett europeiskt fastighetsbolag som investerar i bostads segmentet och äger över 160,000 lägenheter i nio länder, med ett marknadsvärde omkring 330 miljarder kronor. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med målet att skapa högsta möjliga avkastning till våra ägare genom att kombinera affärsmässighet med långsiktighet, hållbarhet och samhällsansvar. En viktig del av detta är att vara en attraktiv arbetsplats där människor kan utvecklas och ta ansvar.
Sverige är vår största marknad, där vi äger och förvaltar cirka 46,000 lägenheter fördelade över fem regioner. Vår kultur präglas av tempo, tydlighet och en vilja att hela tiden bli bättre. Vi arbetar mot gemensamma mål, tar ansvar och vågar utmana det befintliga. Kulturen är informell och bygger på kompetens framför titlar och en praktisk, lösnings orienterad inställning.
Drivs du av försäljning, kundkontakt och att bygga relationer?
Låter det spännande att få hjälpa andra människor att hitta sitt nya boende, att få visa olika typer av bostäder för att matcha kundens behov och se till att kundens nya hem blir precis det som de drömmer om? Då är rollen som Bostadsuthyrare hos Heimstaden, något för dig!
Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter som Bostadsuthyrare?
Till vårt gäng i Katrineholm söker vi en resultatorienterad Bostadsuthyrare med fokus på försäljning, visningar och marknadsföring. För att trivas hos oss gillar du att arbeta självständigt och jobba mot de mål som finns uppsatta, en målsättning om att ha noll procent i vakans. För att uppnå vår målsättning är du affärsmässig, skapar förtroende och har ett säljande förhållningssätt till våra hyresgäster och bostadssökande intressenter. Du arbetar aktivt med att vara uppsökande och finnas tillgänglig där Heimstadens kunder finns.
I rollen kommer du att ha många personliga kontakter med både befintliga och potentiella hyresgäster. Du ansvarar för proaktiv kund bearbetning, genomför visningar och upprättar hyresavtal. Som person är du innovativ och van vid att prioritera för att leverera resultat. Du skapar förtroende och förmedlar trygghet i dina kund möten, då du ofta är den första personliga kontakten med Heimstaden.Publiceringsdatum2026-02-16Profil
Erfarenhet av relations skapande försäljning, kundkontakt och service. Vi ser det som meriterande om du tidigare har erfarenhet från bostads uthyrning och/eller sälj.
God förmåga att komma överens med och hantera människor i olika situationer. Du är tydlig, håller vad du lovar och håller dig lugn även i stressade situationer.
Behärskar svenska och engelska, muntligt och skriftligt. Många av våra hyresgäster kommer från världens alla hörn och det är därför meriterande om du behärskar andra språk.
Är van vid att arbeta digitalt och tar enkelt till dig nya system.
B-körkort.
Tjänsten är ett föräldravikariat under ca 12 månader med placering i Katrineholm, med start maj/juni. På kontoret i Katrineholm finns en kollega med samma roll, som du kommer att arbeta nära. Arbete på andra orter i regionen samt kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 18 mars. Vi jobbar med löpande urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Vi tar inte emot några ansökningar via mejl p.g.a. GDPR.
Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Filip Malmqvist, Områdeschef på filip.malmqvist@heimstaden.com
