Säljdriven rekryterare / Sales Driven Recruiter

Vill du ha en roll där försäljning är motorn och rekrytering är leveransen? Där du får äga affären från första kontakt till tillsatt kandidat - och samtidigt bidra till att kompetensstärka Sverige genom rekryteringar av seniora profiler inom allt från IT till energi/kärnkraft?
Ecareer söker nu en säljdriven rekryterare som älskar kunddialog, tempo och resultat - och som vill sälja in våra rekryteringstjänster med hög kvalitet och långsiktighet.
Det här är en säljorienterad roll (på riktigt)
Du drivs av att:
skapa nya kundrelationer, öppna dörrar och vinna rekryteringsuppdrag
arbeta mot tydliga mål och se tydlig effekt av din insats
kombinera affärsutveckling + rekrytering och vara den som "tar hem" och levererar
Du ser rekrytering som en affärstjänst: du förstår kundens behov, säljer in rätt upplägg och levererar en process som gör att kunden vill köpa igen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Försäljning & affär:
prospektera och skapa nya affärsmöjligheter (B2B)
boka och genomföra kundmöten - både digitalt och fysiskt
sälja in rekryteringsupplägg och rådgiva kring kompetensstrategi, marknadsläge och process
skriva offerter, driva förhandling och stänga affärer
utveckla befintliga kunder och öka volymen genom långsiktiga samarbeten
Rekrytering & leverans:
driva rekryteringsprocesser för seniora specialist- och ledarroller
search/headhunting och kandidatbearbetning
kravprofil, urval, intervjuer, referenser och matchning
löpande kundrapportering, kvalitetssäkring och uppföljning efter tillsättning
Vi tror att du är...
affärsdriven, självgående och uthållig - du gillar att jaga, bygga pipeline och stänga
trygg i dialog med beslutsfattare och kan förklara värdet av en rekryteringsprocess
relationsskapande utan att tappa skärpa: du kan både vara varm och tydlig
van att hantera flera parallella processer med struktur och tempo
Meriterande bakgrund (du kan komma från olika håll)
B2B-försäljning (t.ex. tjänsteförsäljning) med dokumenterad måluppfyllelse
rekrytering/search, konsult-/bemanning, staffing eller liknande
vana av att arbeta med seniora profiler och kompetensintensiva roller
erfarenhet av att sälja rekryterings- eller konsulttjänster är starkt meriterande
Därför Ecareer
Hos oss får du:
en roll med tydligt säljfokus och stort eget ansvar
möjlighet att jobba med spännande uppdrag i branscher som bygger framtiden (IT, industri, energi/kärnkraft m.m.)
ett team med högt driv, korta beslutsvägar och fokus på kvalitet
möjlighet att påverka, växa och ta större affärsansvar över tid
Ansök
Skicka in din ansökan och berätta kort:
Vilken typ av B2B-affärer du trivs bäst med att sälja, och
Varför du vill kombinera rekrytering + försäljning. Så ansöker du
