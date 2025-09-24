Säljcoach till Tellsome i Malmö.
2025-09-24
Säljcoach till Tellsome i MalmöÄr du en erfaren säljare som brinner för att utveckla andra och driva försäljning mot nya höjder? Tellsome i Malmö söker nu en säljcoach på heltid som vill vara med och bygga nästa generations toppsäljare - samtidigt som du själv har möjlighet att påverka din lön och utvecklas i din yrkesroll.
Om TellsomeVi är en oberoende återförsäljare inom mobil telekommunikation som arbetar med direktförsäljning mot konsumenter på den svenska marknaden. Våra ljusa och moderna lokaler är belägna precis bakom Lilla torg i Malmö, där vi fokuserar på att skapa en familjär och trivsam arbetsmiljö. Följ vår vardag på Instagram: @Tellsome.
Vad vi erbjuder
Heltidstjänst på en stabil och expansiv arbetsplats
Moderna lokaler i centrala Malmö
Generös lönemodell utan lönetak
Bonusar och möjligheter till hög inkomst
Möjlighet att utvecklas som ledare och coach
Tävlingar och incitament som driver prestation - med vinster som resor, bonusar och el-scootrar
Om rollen som Säljcoach
Som säljcoach på Tellsome får du en nyckelroll i att driva teamets utveckling. Du kommer att:
Träna, motivera och följa upp våra rådgivare i deras försäljningsarbete
Hålla individuella coachningssamtal och teamträningar
Följa upp nyckeltal och arbeta mot högt ställda mål
Skapa energi och engagemang i teamet genom ditt ledarskap
Själv vara ett föredöme i sälj genom att visa vägen
Våra bästa säljare har en lön på upp till 80 000 kr, och du som coach kommer vara en avgörande del i att fler når dit.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av framgångsrik försäljning (gärna inom telemarketing eller liknande)
Har coachande ledarskap i blodet och förmågan att inspirera andra
Är målinriktad, självgående och brinner för att se andra växa
Har god kommunikativ förmåga och är van att ge feedback
Har erfarenhet av att arbeta mot tydliga KPI:er
Tidigare erfarenhet som team leader, coach eller utbildare inom sälj är starkt meriterande.
RekryteringsprocessVår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer få viktig information via sms och mail när du går vidare i processen. Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa chansen.
AnsökanÄr du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Tellsome-familjen? Skicka din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Msapp AB
(org.nr 559157-6474) Arbetsplats
Tellsome Kontakt
Tim Rydeström tim@tellsome.se Jobbnummer
9525386