Säljcoach till innovativt företag på Cypern - Sesol AB - Säljarjobb i Jönköping

Sesol AB / Säljarjobb / Jönköping2021-07-07Om Sesol/SekraftSekraft är en trygg partner för dem som ska investera i elbilsladdare och smarta fastighetslösningarVi är idag ca 200 medarbetare i koncern som består av Sekraft som är en helhetsleverantör inom elbilsladdning och smarta fastighetslösningar och Sesol som är helhetsleverantör inom solcellsanläggningar. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping men vi finns också i Kalmar, Helsingborg, Södra Stockholm, Göteborg och Örebro. Sedan juni 2021 finns vi också på Paphos där vi har ett säljkontor bestående av säljare, säljcoacher och mötesbokare.Vi på Sekraft erbjuder bra utvecklingsmöjligheter samtidigt som vi varje dag arbetar hårt för att nå vårt mål, att vara det självklara valet för dig som vill investera i elbilsladdare och smarta fastighetslösningar.Är du redo för ett nytt jobb i en växande bransch? Sök då redan idag!För mer information om vårt kontor på Cypern, se här:2021-07-07Till vårt säljkontor i Paphos, Cypern vill vi ha dig som vill jobba som säljcoach för våra säljare inom elbilsladdningSom säljcoach hos oss kommer ditt jobb främst bestå av coacha och leda dina säljare. Det kan t.ex handla om:Uppföljningar gällande säljarnas mål/resultatCoachning och feedback för att kunna utveckla dina säljareGenom ett bra ledarskap motivera dina säljareDu har tidigare erfarenhet inom försäljning och gärna inom coachning/ledarskap. Du trivs in en roll där du får motivera dina medarbetare till att nå sina mål och resultat. Vidare är du en person gillar att utveckla dina medarbetare varför vi gärna ser att du är en lyhörd och nyfiken person. Detta för att du ska kunna utveckla dina säljare.Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom försäljning och gärna erfarenhet av coachning/ledarskap.Vad erbjuder vi dig?Mycket frihet under ansvar.En unik möjlighet att påverka din egen roll och vara med och utveckla företagets fortsatta verksamhet i en bransch där du verkligen kan göra en positiv skillnad för samhället.En energifylld arbetsplats med en stark sammanhållning.Regelbundna träffar med övriga kollegor inom försäljning för utbyte av erfarenheter och kompetenserMöjligheten till en karriär inom bolaget såväl. Vi växer och ledaregenskaper och ambitioner är något vi ser mycket positivt på.Lön: Fast och rörligPlacering: Paphos CypernTillträde: Omgående eller enligt överenskommelseAnställningsvillkor: HeltidHar du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta HR-ansvarig på jobb@sesol.se OBS: Ansökan tas endast emot via vår hemsida.Välkommen in med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Provanställning 6 månaderLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-24Sesol AB5852751