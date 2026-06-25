Säljchef till Ticket i Jönköping
Ticket Privatresor Aktiebolag / Rese- och trafikjobb / Jönköping Visa alla rese- och trafikjobb i Jönköping
2026-06-25
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Välkommen att vara med på en fantastisk utvecklingsresa inom resebranschen, hos oss på Ticket och inte minst som säljchef.
Drivs du av försäljning och tycker det är givande att skapa fantastiska kundmöten? Älskar du att göra affärer, nå mål och samtidigt utveckla andra? Då ska du inte missa chansen att söka tjänsten som säljchef till vår butik i Jönköping!
Vem är du?
Som Säljchef hos oss är du en viktig del av den dagliga verksamheten i butiken. Du leder genom att vara nära både kunderna, försäljningen och ditt team. Du coachar och inspirerar dina medarbetare samtidigt som du själv är en aktiv del av försäljningsarbetet och kundmötet.
Vi söker dig som brinner för försäljning och som tycker att det är motiverande att skapa resultat tillsammans med andra. Du är en prestigelös och engagerad person som gillar att kavla upp ärmarna, lösa problem och få saker att hända. Eftersom du kommer att vara med och bygga upp ditt team från grunden är det viktigt att du tycker om att lära, utveckla och skapa struktur tillsammans med andra.
Vi tror att du idag arbetar framgångsrikt med försäljning och är nyfiken på att utveckla andra inom försäljning. Kanske är du en informell ledare eller har någon form av teamleadansvar och känner dig redo för nästa steg? Du är målinriktad, bra på att prioritera och trivs i en roll där du får kombinera försäljning med ledarskap.
Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och vi ser gärna att du har god resvana och stor resmålskunskap. Och inte minst – en passion för resor!
Vi arbetar i en mängd olika interna samt externa system så därför är det en viktig merit att du har god datakunskap och är van att arbeta i system dagligen.
Vår värdegrund är viktig för oss och vi jobbar utifrån vår kompass; Attityd, Glädje, Engagemang, Respekt samt Ansvar (AGERA). Det är viktigt för oss att du delar våra värderingar och förutom att vara en grym förebild och säljare strävar du dagligen efter att nå butikens budget och ge våra kunder service i världsklass tillsammans med ditt team.
Vad får du hos oss?
I Jönköping kommer du att få möjligheten att utveckla ditt eget team från grunden. Vi har ett internt ledarskapsprogram för alla chefer, för att ytterligare stärka vår värdegrund och vårt ledarskap. Dessutom har vi ett gediget utbildningsprogram som ger dig många möjligheter att utvecklas i din roll som ledare och säljare hos oss. Du har ett flertal kollegor runt om i landet och i Norge, vilket erbjuder goda möjligheter till erfarenhetsutbyte när vi träffas på olika möten och seminarier.
Eftersom vi vill finnas tillgängliga för våra kunder - när de behöver oss - har vi generösa öppettider, vilket innebär att schemat fördelas över både dagtid, kvällstid och helger. Tjänsten som säljchef hos oss i Jönköping är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-06-25Övrig information
På Ticket värdesätter vi mångfald och vi är stolta över att vara ett företag representerat av människor med olika bakgrund. Vi vet att mångfald inte bara gör oss starkare men också mer innovativa och att olika perspektiv gör oss mer kreativa.
Ticket strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Som en del av rekryteringsprocessen kommer du att få en inbjudan i din mail för att besvara ett personlighetstest i två delar. Det tar sammanlagt ca 30 minuter att besvara dessa. Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och rättvis för dig som söker arbete hos oss. En objektiv urvalsprocess möjliggör att alla kandidater bedöms på samma sätt, utifrån egenskaper som är relevanta för aktuell tjänst. Som en del av vår rekryteringsprocess kan bakgrundskontroller förekomma.
Urval och intervjuer sker löpande så sök redan nu. Vi ser mycket fram emot att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970345-2071012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ticket Privatresor Aktiebolag
(org.nr 556233-9142), https://jobb.ticket.se
Västra storgatan 2 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Ticket Jobbnummer
9979037