Säljchef till OKQ8 Söderhamn Tönnebro, heltid
Brinner du för försäljning, ledarskap och vill axla totalansvaret för att driva en OKQ8-station?
Vi söker nu en engagerad Säljchef till OKQ8 Söderhamn Tönnebro.
I denna roll ansvarar du, tillsammans med ditt team för kundmötet och säkerställer att butiken uppfyller och överträffar kundernas förväntningar. I rollen som säljchef har du ansvar för hela stationen och får chansen att utvecklas inom:
- Ledarskap och utveckling av personalDu ansvarar för alltifrån bemanning och coachning av personal till arbetsmiljön och trivseln på stationen. Allt för att dina medarbetare ska ha de rätta förutsättningarna att utföra sina jobb på bästa möjliga sätt.
- Budget- och resultatansvarEtt annat av dina stora ansvarsområden blir att hålla stationen lönsam. Du sätter budget och mål och tillsammans med dina medarbetare gör ni allt ni kan för att ta stationen till nya höjder.
- ButiksdriftDu är kapten på stationsskutan. Det innebär att leda arbetet och se till att de dagliga rutinerna följs likväl som att stå i kassan och servera mat till en hungrig kund eller städa i tvätthallen.
På stationen finns en, eller i vissa fall flera biträdande Säljchefer som fungerar som ditt stöd, samt Butikssäljare som sköter den dagliga driften. Som Säljchef rapporterar du till Försäljningschef som har ansvar för ett antal stationer i ett distrikt.
Vi söker
Dig som har drivet att leda och motivera personal i ett bolag där mycket händer och utvecklingen går snabbt. Du brinner för försäljning, har ett affärsmässigt tänk samt förmåga att leda verksamheten mot uppsatta mål. Utöver det är du en positiv person som gillar att träffa nya människor. Du tycker om att arbeta i högt tempo och tar helhetsansvaret för stationen och för att ni i ert team tillsammans löser det arbetsdagen har att bjuda på. Det vi önskar från dig är att du är tar ansvar, är modig och har erfarenhet av att leda personal, så att du kan hjälpa oss att nå nya höjder. Är du redo att anta utmaningen?
B-Körkort och arbetslivserfarenhet av att leda personal inom försäljning eller service är ett krav.
Vi erbjuder
OKQ8 erbjuder en spännande arbetsplats, med rolig atmosfär och härliga kollegor. Här arbetar människor i alla åldrar med olika bakgrund. Vi tror på utveckling på alla nivåer, du driver ständiga förbättringar tillsammans med ditt team på stationen och tillsammans med dina Säljchefskollegor i distriktet. Vidare öppnar Säljchefsrollen möjlighet till ytterligare karriärutveckling och vi har många medarbetare inom OKQ8 som är bevis på detta. Här kan du utvecklas, både yrkesmässigt och personligt. Om du vill satsa på din karriär och oss, vill vi påstå att vi har ditt livs kanske viktigaste jobb. På riktigt.
Denna tjänst är en tillsvidareanställning. Som Säljchef jobbar du 38,25 h/veckan främst på veckodagarna men även någon helg i månaden. Stationen har öppet vardagar mellan klockan 06:00 - 23:00 och helger mellan klockan 08:00 - 23:00.
Kan du göra oss ännu bättre? Sök då tjänsten redan idag!
Då det är avgörande för oss att du, precis som vi, brinner för service, kommer du efter ansökan få tillsänt ett servicestest som är anpassat för tjänsten, som vi önskar att du genomför som en del i vår rekryteringsprocess.
Övrig information
För den här tjänsten behöver du vara medborgare i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU/EES-land, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige eller vara asylsökande med rätt att arbeta. Du ska kunna styrka ditt medborgarskap eller din rätt att arbeta i Sverige under rekryteringsprocessen.
OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.
Hela samhället ställer om mot en fossilfri framtid. Vi vill leda utvecklingen i branschen genom att driva förändring och arbetar aktivt för att minska vårt eget klimatavtryck, såväl som att hjälpa våra kunder att göra bättre och mer hållbara val utifrån sina förutsättningar. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling på riktigt? Välkommen att följa med på vår resa!
Ditt livs kanske viktigaste jobb. På riktigt.
Vi vet att det är en vågad sak att säga, men vi menar verkligen varje ord. Oavsett om det handlar om ditt första jobb, ditt sista jobb, eller om du har modet att anta en ny utmaning, tror vi att du kan få ditt livs kanske viktigaste jobb här hos oss. På riktigt. Ersättning
