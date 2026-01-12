Säljchef till marknadsledande Ahlsell
2026-01-12
Vill du leda ett säljteam i ett marknadsledande bolag med stark kultur och tydligt kundfokus?
Poolia rekryterar nu en Säljchef till Ahlsells industriaffär i Värmland - en roll för dig som vill kombinera operativt ledarskap med strategiskt affärsutvecklingsarbete. Här får du möjlighet att påverka, skapa tillväxt och utvecklas i en organisation där hållbarhet, logistik och kundvärde står i centrum.
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Som Säljchef för Ahlsells industriaffär i Värmland har du en central roll i att leda, driva och utveckla teamet mot uppsatta mål. Du ansvarar för både personal och resultat, och är en närvarande ledare som coachar dina medarbetare i det dagliga arbetet. Tillsammans med den Regionala Försäljningschefen arbetar du strategiskt för att utveckla befintliga kunder och identifiera nya affärsmöjligheter i regionen.
I rollen får du ett starkt internt stöd från Ahlsells HR, försäljningsledning och kollegor runt om i organisationen. Du blir en viktig kulturbärare och förväntas bidra till ett arbetsklimat där prestation och trivsel går hand i hand. Hos Ahlsell säljer du inte bara produkter, du erbjuder också deras kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Personalansvar för ett team av säljare
• Budget- och resultatansvar för området
• Daglig coachning av medarbetare i deras kundarbete och affärsdriv
• Planering och genomförande av samresor, kundbesök och uppföljning
• Identifiera och driva nya affärsmöjligheter i samarbete med teamet och regional försäljningschef
• Aktivt arbete med att stärka medarbetarengagemang och teamkänsla
• Samarbete med övriga säljchefer, specialister och stödfunktioner inom Ahlsell
Vem är du?
Vi söker dig som på ett öppet och ansvarsfullt sätt coachar och vägleder dina medarbetare för att lyckas med sin försäljning. Du är övertygande, kommunikativ och tydlig samt leder genom goda exempel. Du är van att arbeta med mål, uppföljning och feedback.
Vi har inga krav på erfarenhet men ser det som meriterande om du har några års erfarenhet av försäljning och ledarskap. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ambitioner.
Om verksamheten
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs. På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark, att arbetet innebär frihet under ansvar och utvecklingsmöjligheterna är stora. För oss är det viktigt att tillvarata våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur. Våra medarbetares olika bakgrunder, kompetenser och perspektiv är en viktig förutsättning för att vi ska nå framgång. Vi ser därför gärna en mångfald av sökanden. Läs gärna mer om hur vi ser på mångfald och inkludering på vår hemsida www.ahlsell.se
Varmt välkommen med din ansökan på Poolias hemsida senast den 16 november!
Denna rekrytering hanteras av Poolia för Ahlsells räkning. Har du frågor om tjänsten kan du kontakta ansvarig rekryterare Mathias Nordlöf via telefon 076-5252477 eller mail mathias.nordlof@poolia.se
Mathias Nordlöf mathias.nordlof@poolia.se 076-525 24 77
